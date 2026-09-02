El truco viral que deja las cortinas impecables sin descolgarlas: qué necesitás y cómo hacerlo

El truco viral que deja las cortinas impecables sin descolgarlas. Foto: Magnific

Las cortinas cumplen una doble función en el hogar: aportan calidez a los ambientes y brindan privacidad. Sin embargo, también son uno de los elementos que más polvo, pelusas y partículas acumulan con el paso del tiempo, algo que puede afectar tanto la estética de los espacios como la calidad del aire dentro de la casa.

Aunque los especialistas recomiendan lavarlas con regularidad para preservar un ambiente limpio y saludable, la tarea suele postergarse. El motivo es simple: descolgarlas, retirar ganchos o anillas, lavarlas y volver a instalarlas demanda tiempo y esfuerzo.

En este contexto, un truco casero compartido por Claudia, creadora de contenido detrás de la cuenta de TikTok TheCherryStyle, ganó popularidad por ofrecer una alternativa rápida para refrescar las cortinas sin necesidad de quitarlas.

Los especialistas recomiendan lavarlas con regularidad para preservar un ambiente limpio y saludable. Foto: Unsplash

El método viral para limpiar cortinas sin descolgarlas

La propuesta es especialmente útil para cortinas ligeras, telas sintéticas y estores, aunque en tejidos delicados o de colores oscuros se recomienda probar primero el procedimiento en una zona poco visible.

Para llevarlo a cabo solo se necesitan tres elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar:

Una tapa de sartén u olla

Una toalla o paño de cocina

Una mezcla casera de limpieza

Cómo preparar la solución

En un recipiente grande hay que mezclar:

Medio litro de vinagre

125 mililitros de jabón para lavavajillas

Dos litros de agua tibia

Una vez preparada la mezcla, se introduce la toalla o el paño para humedecerlo correctamente.

Paso a paso

Humedecer una toalla o paño de cocina en la solución. Envolver con él una tapa de sartén o de olla. Pasar la tapa cubierta cuidadosamente por toda la superficie de la cortina. Repetir el procedimiento hasta recorrer el tejido completo.

La combinación del paño húmedo con la superficie lisa de la tapa permite retirar gran parte de la suciedad adherida. Foto: Unsplash

La combinación del paño húmedo con la superficie lisa de la tapa permite retirar gran parte de la suciedad adherida sin desmontar la cortina, reduciendo notablemente el tiempo de limpieza.

Cómo mantener las cortinas en buen estado por más tiempo

Más allá de este truco viral, desde la firma especializada en textiles para el hogar Cortinarte recomiendan incorporar ciertos hábitos para prolongar la vida útil de las cortinas y conservarlas en óptimas condiciones.

1. Identificar el tipo de tela

Antes de aplicar cualquier método de limpieza, es fundamental revisar la etiqueta o seguir las indicaciones del fabricante. Cada tejido requiere cuidados específicos.

2. Aspirarlas periódicamente

La limpieza superficial frecuente evita la acumulación de polvo, ácaros y pelusas. Puede realizarse con una aspiradora equipada con cepillo suave o utilizando un cepillo manual.

3. No reemplazar el lavado profundo

Aunque los trucos caseros ayudan al mantenimiento diario, los expertos aconsejan realizar un lavado completo, ya sea en seco o en lavarropas, aproximadamente cada tres meses.

4. Actuar rápido ante las manchas

Cuanto menos tiempo permanezca una mancha sobre la tela, más fácil será eliminarla. Lo recomendable es aplicar un limpiador suave o detergente diluido en agua con un paño limpio y húmedo.

5. Evitar el exceso de sol

La exposición prolongada a la luz solar directa puede desgastar los tejidos y provocar pérdida de color.

6. Revisar soportes y accesorios

Ganchos, anillas y sistemas de sujeción deteriorados pueden generar tirones, deformaciones e incluso roturas en la tela.

7. Planchar con precaución

Si es necesario eliminar arrugas, conviene ajustar la temperatura de la plancha según el material de la cortina y utilizar un paño húmedo como protección.

La incorporación de ciertos hábitos puede prolongar la vida útil de las cortinas, según especialistas. Foto: Unsplash

En tiempos donde los trucos caseros ganan terreno en las redes sociales, este método se presenta como una solución práctica para quienes buscan mantener las cortinas limpias sin invertir horas en la tarea. Si bien no reemplaza un lavado profundo, puede convertirse en un aliado eficaz para prolongar la sensación de limpieza y mejorar el aspecto de los ambientes entre una limpieza y otra.