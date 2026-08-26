Cómo eliminar las manchas blancas de la mampara del baño fácilmente y con un truco casero. Foto: Foto: Freepik

La mampara del baño suele ser una de las superficies más difíciles de mantener impecable. El contacto constante con agua, jabón y humedad termina dejando una película blanquecina sobre el vidrio, que lo vuelve opaco y da una sensación de descuido.

Sin embargo, existe un método casero y económico que permite eliminar las manchas blancas y devolverle el brillo a la mampara sin dañarla. El secreto está en aprovechar el poder del vinagre blanco, que gracias a su ácido acético ayuda a disolver los depósitos minerales responsables del sarro.

Paso a paso: cómo limpiar la mampara con vinagre blanco

El procedimiento es sencillo y no requiere productos costosos. Solo hace falta mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua caliente en un pulverizador.

La preparación se aplica directamente sobre las zonas manchadas de la mampara. Es fundamental dejar actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos, sobre todo si las manchas están muy adheridas, para que el producto ablande los residuos.

Con este método la mampara quedará impecable.

Después de ese tiempo, se recomienda pasar una esponja suave o un paño de microfibra por toda la superficie. Es importante evitar esponjas metálicas o elementos abrasivos, ya que pueden rayar el vidrio y dejar marcas permanentes.

Para terminar, hay que enjuagar la mampara con abundante agua y secarla completamente con un paño limpio y seco. Este último paso es clave para evitar que queden nuevas gotas y prevenir la aparición de más manchas.

Qué hacer si el sarro no sale en la primera limpieza

Si la mampara lleva mucho tiempo sin limpiarse y el sarro está muy pegado, lo mejor es repetir el procedimiento en lugar de frotar con fuerza.

En las zonas más resistentes, se puede preparar una pasta suave de bicarbonato y agua y aplicarla con movimientos delicados. Antes de usarla en toda la superficie, conviene probar en un sector pequeño para asegurarse de que no dañe el acabado.

Un dato importante: nunca hay que mezclar vinagre con lavandina, ya que esa combinación puede generar gases tóxicos peligrosos para la salud.

El secreto para mantener la mampara limpia por más tiempo

Más allá de eliminar las manchas, la clave está en prevenir la acumulación de sarro. Después de cada ducha, pasar una escobilla limpiavidrios ayuda a retirar las gotas de agua y evitar que se formen nuevas marcas.