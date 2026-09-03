Gray Walker, diseñadora de interiores: “La gente se está inclinando por la idea de ‘más es más’ en Navidad”

La diseñadora de interiores, Gray Walker. Foto: Gemini - Google

En algunos hogares, la Navidad 2026 deja atrás los ambientes minimalistas y apuesta por una vuelta al espíritu más cálido y personal de las fiestas. Según la diseñadora de interiores Gray Walker, cada vez más personas eligen una decoración cargada de color, texturas y objetos con significado propio, en una clara inclinación por el maximalismo.

Walker, fundadora de Gray Walker Interiors, aseguró que la tendencia de este año se aleja de los espacios excesivamente controlados y buscó recuperar la nostalgia y la calidez en cada rincón del hogar. “Para mí, el gran clima de las fiestas este año es acogedor y nostálgico”, explicó.

“Más es más”: la consigna que domina la Navidad

La diseñadora destacó que la consigna de la temporada es el “más es más”. Los ambientes navideños se llenan de colores intensos, mucha textura y adornos personales, muchos de ellos coleccionados a lo largo del tiempo.

Muchos recuerdos para esta Navidad. Foto: Gemini

Walker remarcó que la clave no está en llenar la casa de objetos sin sentido, sino en mezclar piezas heredadas con otras nuevas, sumar guirnaldas para dar brillo y dejar que todo se sienta cálido y alegre. Así, el árbol y los distintos espacios de la casa reflejan recuerdos y una estética única, lejos de la obligación de combinar cada elemento.

La mezcla de adornos y texturas, protagonistas de la temporada

La tendencia de 2026 propone dejar de lado las paletas estrictas y animarse a combinar adornos antiguos con otros recién comprados, sin importar si pertenecen al mismo juego o comparten colores exactos.

Para Walker, esta mezcla ayudó a que la decoración tuviera un vínculo más fuerte con quienes viven en la casa. “Es el estilo navideño que instantáneamente se siente como hogar”, resumió la diseñadora.