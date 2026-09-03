comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Gray Walker, diseñadora de interiores: “La gente se está inclinando por la idea de ‘más es más’ en Navidad”

La diseñadora de interiores explicó que este año se impuso la mezcla de colores intensos, texturas y objetos personales para lograr ambientes cálidos y con historia.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La diseñadora de interiores, Gray Walker.
La diseñadora de interiores, Gray Walker. Foto: Gemini - Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En algunos hogares, la Navidad 2026 deja atrás los ambientes minimalistas y apuesta por una vuelta al espíritu más cálido y personal de las fiestas. Según la diseñadora de interiores Gray Walker, cada vez más personas eligen una decoración cargada de color, texturas y objetos con significado propio, en una clara inclinación por el maximalismo.

Walker, fundadora de Gray Walker Interiors, aseguró que la tendencia de este año se aleja de los espacios excesivamente controlados y buscó recuperar la nostalgia y la calidez en cada rincón del hogar. “Para mí, el gran clima de las fiestas este año es acogedor y nostálgico”, explicó.

“Más es más”: la consigna que domina la Navidad

La diseñadora destacó que la consigna de la temporada es el “más es más”. Los ambientes navideños se llenan de colores intensos, mucha textura y adornos personales, muchos de ellos coleccionados a lo largo del tiempo.

Muchos recuerdos para esta Navidad. Foto: Gemini

Walker remarcó que la clave no está en llenar la casa de objetos sin sentido, sino en mezclar piezas heredadas con otras nuevas, sumar guirnaldas para dar brillo y dejar que todo se sienta cálido y alegre. Así, el árbol y los distintos espacios de la casa reflejan recuerdos y una estética única, lejos de la obligación de combinar cada elemento.

Contenido Recomendado

Tiraron árboles de Navidad a un río y 10 años después descubrieron que habían reconstruido sus orillas

Tiraron árboles de Navidad a un río y 10 años después descubrieron que habían reconstruido sus orillas

Las guirnaldas tradicionales pasaron de moda:la nueva tendencia de Navidad 2026 que hace que el árbol se vea más elegante y sofisticado

Las guirnaldas tradicionales pasaron de moda: la nueva tendencia de Navidad 2026 que hace que el árbol se vea más elegante y sofisticado

La mezcla de adornos y texturas, protagonistas de la temporada

La tendencia de 2026 propone dejar de lado las paletas estrictas y animarse a combinar adornos antiguos con otros recién comprados, sin importar si pertenecen al mismo juego o comparten colores exactos.

Para Walker, esta mezcla ayudó a que la decoración tuviera un vínculo más fuerte con quienes viven en la casa. “Es el estilo navideño que instantáneamente se siente como hogar”, resumió la diseñadora.

NavidadDecoraciónInteriorismoEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei habló en el Foro de Madrid en Chile, respaldó el programa económico del Gobierno y señaló a Macri:“Se dejó correr por los que tiraron piedras”

Milei habló en el Foro de Madrid en Chile, respaldó el programa económico del Gobierno y señaló a Macri: “Se dejó correr por los que tiraron piedras”

Argentina expuso su agenda de innovación en el G20 con la presencia de Elon Musk y la cúpula de Silicon Valley

En medio de un fuerte hermetismo, Javier Milei ultima detalles del mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

Con cuestionamientos al modelo económico de Milei, Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza

Economía

Subsidios a la luz y el gas en septiembre 2026:cómo inscribirse y quiénes mantienen el beneficio

Subsidios a la luz y el gas en septiembre 2026: cómo inscribirse y quiénes mantienen el beneficio

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires:qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

“No puedo hacer magia”:Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”

El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”

La oposición y los aliados acorralaron a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta:“España no puede tener un presidente bajo chantaje”

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Donald Trump volvió a referirse a la causa Malvinas y cuestionó el papel del Reino Unido en el conflicto con Irán