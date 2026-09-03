Tini Stoessel habló en medio del conflicto con su papá y dejó un contundente mensaje: “Estoy más firme que nunca”

Tini habló en Guadalajara Foto: Captura

Tini Stoessel está atravesando unos días de mucha exposición, luego de que trascendieran detalles por sus propios abogados a los medios sobre las auditorías para recuperar su patrimonio y ordenar sus finanzas. Esta situación generó un quiebre en su familia y un alejamiento con sus padres. Sin embargo, el show debe continuar y la artista se presentó anoche en Guadalajara, México.

En medio del escenario, decidió hablar frente a sus fanáticos. Aunque evitó mencionar directamente a su padre o dar detalles sobre la situación familiar, sus palabras fueron contundentes y dejaron en claro cómo atraviesa este momento.

Tini habló en Guadalajara.

Ante una multitud, Tini se tomó unos minutos para agradecer el acompañamiento que recibió de las personas que forman parte de su entorno. La artista habló con seguridad y remarcó que está mejor que nunca: “Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó.

“Le quiero agradecer a mi equipo, a mis amigas de toda la vida, al amor de mi vida, y a ustedes. Yo de acá no me voy a ir”, dijo Tini, evitando nombrar a su familia y, de hecho, sacó la canción “Pa”, la canción que le escribió a su padre, del repertorio.

Tini Stoessel en su show "Futttura". Foto: Instagram Tini Stoessel

“Tengo las cosas más claras”

En diálogo con un medio mexicano, Tini evitó mencionar el conflicto familiar que atraviesa para recuperar su patrimonio, pero sí habló sobre el proceso personal que atravesó en los últimos años de su carrera: “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas”, expresó.

“Tengo ya casi 30 años,eso de sentirse una más seguraarriba del escenario, con sus canciones,también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacioy tener las cosas más claras”, sostuvo, haciendo referencia a que ahora siente que puede tomar sus propias decisiones.

Tini continuará con su gira de Futttura Foto: Captura de pantalla La Casa Streaming

“Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, cerró.

No es la primera vez que Tini insiste en que ya no se siente una prisionera de su propia vida, ya que en su último álbum, “Un mechón de pelo”, explora esta temática y le agradece a sus amigas y a sus allegados por el apoyo que recibió durante una de las crisis más fuertes de su vida.