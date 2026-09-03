Donald Trump volvió a referirse a la causa Malvinas y cuestionó el papel del Reino Unido en el conflicto con Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió una vez más a la soberanía de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

El presidente de los Estados Unidos se refirió una vez más al conflicto por las Islas Malvinas con un reproche al Reino Unido: “No estuvieron en Irán”. El presidente de los Estados Unidos le recriminó a una cronista que lo entrevistó una gran decepción por la falta de cooperación militar británica en el Estrecho de Ormuz. “Tu país no está yendo bien”, afirmó.

Además, las declaraciones de Trump se dieron en el contexto posterior a las advertencias del día lunes en las que advirtió un posible retiro del apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. En este contexto, Javier Milei tendrá el día de hoy una declaración respecto al tema en cadena nacional.

Donald Trump se refirió una vez más al conflicto por las Islas Malvinas con un reproche al Reino Unido: “No estuvieron en Irán”. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

¿Qué declaró Donald Trump en referencia a la causa Malvinas?

Trump tuvo una entrevista con GB News en la apuntó a la periodista británica que lo entrevistó: “Tu país no está yendo bien. No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”. Se refirió al paso por el que circula más del 20% del tráfico petrolero y gasífero del mundo.

“Tu país no estuvo ahí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí le pregunté a la OTAN, y le pregunté a tu antiguo líder (el ex Primer ministro británico, Keir Starmer): ‘¿Por qué no enviaron un par de barcos?’“, recriminó el presidente estadounidense.

Según Trump, Starmer le dijo que “no tenían nada” y que “todo el asunto fue bastante triste”. “La OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta”, continuó.

Trump tuvo una entrevista con GB News en la apuntó a la periodista británica que lo entrevistó. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos se refirió a la Guerra de Malvinas: “Estuve allí cuando fue la guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se manejaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”.

“Gran Bretaña ya no es el mismo país que era cuando luchó y ganó en la guerra”, continuó. Y agregó: “El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que hace 20 o 25 años. Pasó mucho tiempo. Ustedes fueron allí y lo recuperaron muy rápidamente, sin rodeos. Así que no sé si están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si tienen la capacidad para hacerlo”.

En materia de antecedentes se encuentra la cuestión de la retribución del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio, la cual calificó de “terrible” porque se la entregaron “a quienes no deberían tenerlas”. Mientras que los habitantes de Chagos fueron expulsados, el archipiélago no fue repoblado.

¿Qué responde el Reino Unido?

Desde las tierras del norte, la Ministra de Estado para la Seguridad de las Fronteras y el Asilo de Gran Bretaña, reafirmó que su gobierno es “muy claro” sobre la soberanía de las Malvinas. “Son británicas. Seguirán siendo británicas, lo tenemos muy claro. Como saben, el Gobierno no podría ser más claro. Las Malvinas son británicas. Seguirán siéndolo. Y esa es, sin duda alguna, nuestra postura”, sentenció.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Tiempo antes, un vocero oficial del Reino Unido, Andy Burnham, comentó que su postura sobre las Islas Malvinas fue “expresada muy claramente” y que “no cambió”. “Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, sentenció.