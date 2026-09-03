Argentina expuso su agenda de innovación en el G20 con la presencia de Elon Musk y la cúpula de Silicon Valley

Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Foto: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Argentina fortaleció su posicionamiento en el debate internacional sobre tecnología durante la Reunión Ministerial de Innovación del G20, celebrada en Carolina del Norte, Estados Unidos. La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, participó en las dos jornadas de trabajo con un eje centrado en la transformación digital, el desarrollo industrial, la inteligencia artificial y la atracción de inversiones hacia el país.

En sus intervenciones en el foro multilateral, la funcionaria nacional remarcó la necesidad de generar reglas de juego que impulsen la inversión, fortalezcan la articulación público-privada y permitan el aprovechamiento de las herramientas de última generación para elevar la competitividad de la estructura productiva.

Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Foto: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

El evento internacional reunió a las figuras más influyentes de la industria tecnológica mundial. La primera jornada, bajo la conducción del director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP), Michael Kratsios, contó con la presencia de Elon Musk (fundador y CEO de SpaceX), David Sacks (copresidente del PCAST) y Demis Hassabis (Premio Nobel y líder de Google DeepMind).

El segundo tramo de las deliberaciones, encabezado por el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, sumó las exposiciones de Jensen Huang (presidente y CEO de NVIDIA), Sam Altman (CEO de OpenAI) y Tom Brown (cofundador de Anthropic).

Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Foto: Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

A la par de los plenarios, Baravalle desarrolló una intensa agenda de reuniones bilaterales. Destacó su mano a mano con Jensen Huang, con quien analizó las tendencias globales en infraestructura para datos e inteligencia artificial. En paralelo, la funcionaria avanzó en conversaciones estratégicas con Kratsios y Lutnick para consolidar la integración tecnológica entre Argentina y la administración estadounidense.

La misión oficial incluyó además paneles de trabajo con representantes de otros gobiernos: el ministro de Industria de Turquía, Mehmet Fatih Kacır; el viceministro de Tecnologías de Arabia Saudita, Haitham Abdulrahman Al-Ohali; y el viceministro de Empresas de Italia, Valentino Valentini. Dichos diálogos permitieron explorar alianzas de cooperación en materia de desarrollo científico y proyectos conjuntos vinculados al sector aeroespacial.