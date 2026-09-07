Colocar un vaso con sal en un rincón de la casa: qué efecto tiene y cuándo conviene hacerlo. Foto: Foto: Gemini

Colocar un vaso con sal en un rincón de la casa es un truco casero muy popular. Muchas personas lo usan para ayudar a controlar la humedad del ambiente, pero otras lo aprovechan como símbolo para atraer buenas energías.

Aunque también existen creencias populares que relacionan la sal con la limpieza energética de los ambientes, desde el punto de vista práctico su principal característica es su capacidad para absorber humedad del aire cuando las condiciones son adecuadas.

¿Para qué sirve colocar un vaso con sal?

La sal tiene la capacidad de atraer y retener parte de la humedad presente en el ambiente. Por eso, algunas personas colocan un recipiente con sal en lugares pequeños y poco ventilados.

Muchos aseguran que la sal ayuda a absorber la humedad del ambiente. Foto: Gemini

Este método puede resultar especialmente útil como una solución casera y complementaria en ambientes donde suele acumularse humedad, aunque no reemplaza una buena ventilación ni los productos específicos para controlar problemas importantes de humedad.

¿Dónde conviene colocar el vaso?

Para probar este truco, se puede elegir un rincón donde el aire tienda a permanecer más encerrado. Algunos lugares posibles son:

Dentro de un placard.

Cerca de una ventana donde se forme condensación.

En un baño con poca ventilación.

En una habitación que permanezca cerrada durante muchas horas.

En algún rincón de la cocina donde se acumule humedad.

Es importante colocar el vaso sobre una superficie estable y protegida para evitar que la sal húmeda entre en contacto directo con muebles de madera u otros materiales que puedan dañarse.

Cómo hacer el truco de la sal paso a paso

Llenar un vaso o recipiente pequeño con sal gruesa o sal común. Luego se coloca en el rincón elegido y se deja allí durante algunos días. Con el paso del tiempo, si existe suficiente humedad ambiental, la sal puede comenzar a humedecerse, formar pequeños grumos o incluso acumular líquido en el recipiente. Cuando esto ocurra, es conveniente retirar la sal y reemplazarla por una nueva.

¿Cuándo conviene hacerlo?

Este truco puede probarse especialmente durante períodos de mucha humedad ambiental o en espacios donde se nota condensación y poca circulación de aire.

Sin embargo, si aparecen manchas de humedad, moho, pintura descascarada u olor persistente, un vaso con sal no será suficiente. En esos casos es importante identificar el origen del problema, ya que puede existir una filtración, una falla de ventilación o un problema de aislamiento.

¿La sal también sirve para “limpiar las energías”?

Además del uso práctico, existe una tradición popular que considera que la sal ayuda a absorber o eliminar las llamadas “malas energías” de una vivienda. Por este motivo, algunas personas colocan un vaso con sal en determinados rincones de la casa y lo cambian periódicamente.

Esta interpretación pertenece al terreno de las creencias y no cuenta con evidencia científica que demuestre que la sal pueda eliminar energías negativas. Su capacidad para interactuar con la humedad, en cambio, sí tiene una explicación física.