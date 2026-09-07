Donald Trump sugirió cambiar el nombre de Nuevo México por “Nueva América” y generó todo tipo de especulaciones

Donald Trump volvió a generar polémica al compartir una propuesta para cambiar el nombre de Nuevo México por “Nueva América”. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar repercusiones con una publicación en Truth Social. Esta vez, compartió una imagen en la que aparece una propuesta para rebautizar el estado de Nuevo México como “Nueva América”, aunque no explicó si se trata de una iniciativa política concreta o de una provocación.

La publicación fue posteriormente compartida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter), también sin aclaraciones sobre el propósito de la imagen ni sobre una eventual intención de modificar oficialmente el nombre del estado.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham rechazó la posibilidad de modificar el nombre histórico del estado y cuestionó la publicación del presidente. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

El posteo se produjo pocos días después de otra decisión vinculada a la denominación geográfica: el cambio de nombre del lago Ontario a “Lago América” para los usuarios de Google Maps en Estados Unidos, una medida impulsada por la administración Trump que también generó cuestionamientos en Canadá.

La propuesta de Trump para cambiar el nombre de Nuevo México

Trump publicó este domingo en su cuenta de Truth Social una imagen en la que se plantea utilizar el nombre “Nueva América” para referirse al estado de Nuevo México.

Sin embargo, el mandatario no acompañó la publicación con una explicación sobre el significado de la propuesta. Tampoco se informó que exista hasta el momento un procedimiento oficial para modificar el nombre del estado.

La representante demócrata Melanie Ann Stansbury también se manifestó en contra de la propuesta impulsada en redes sociales. Foto: REUTERS

Minutos después, la Casa Blanca republicó el contenido en su cuenta oficial de X, aunque tampoco brindó detalles sobre las motivaciones detrás de la publicación.

La iniciativa rápidamente generó respuestas de dirigentes demócratas de Nuevo México, quienes rechazaron la posibilidad de modificar la denominación histórica del estado.

Las críticas desde Nuevo México

La representante demócrata Melanie Ann Stansbury, integrante de la Cámara de Representantes por Nuevo México, cuestionó la publicación del presidente estadounidense.

En sus redes sociales, sostuvo que “el nombre de nuestro estado lleva generaciones de historia, cultura y familia, y nos pertenece a nosotros”. Y agregó en el mensaje en X: “somos neomexicanos. Punto”.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, también se pronunció en contra de la posibilidad de cambiar el nombre del estado.

La Casa Blanca republicó la imagen compartida por Trump, aunque no explicó si existe una iniciativa oficial para cambiar la denominación del estado. Foto: Reuters.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, afirmó que “el nombre de Nuevo México no está en debate, ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”.

La gobernadora también vinculó la publicación con otros asuntos de la agenda de la administración Trump. “Mientras el presidente intenta distraer a los estadounidenses de su desastrosa guerra en Irán, el precio de la gasolina- y de todo lo demás- sigue subiendo”, indicó la funcionaria demócrata.

“Bajo el liderazgo demócrata aquí en Nuevo México, estamos proporcionando a las familias cuidado infantil y universidad gratuitos, protegiendo el acceso a la atención médica e invirtiendo en vivienda. Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nueva México ocupado haciendo el trabajo”, agregó.

El antecedente del “Lago América”

La publicación de Trump aparece apenas una semana después de que la Casa Blanca celebrara la incorporación del nombre “Lago América” en Google Maps para los usuarios de Estados Unidos.

El cambio se produjo luego de que Trump ordenara modificar unilateralmente el nombre del lago Ontario, cuerpo de agua compartido por Estados Unidos y Canadá.

La propuesta apareció pocos días después de la decisión de utilizar “Lago América” en Google Maps para los usuarios de Estados Unidos. Foto: Facebook / ¿Sabías Qué? Cultura Pop.

“¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!“, tuiteó a fines de agosto Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

En medio de una disputa comercial con Canadá, Trump había firmado el mes anterior una orden ejecutiva para rebautizar “inmediatamente” al cuerpo de agua.

La decisión no cuenta con reconocimiento internacional y fue cuestionada por autoridades canadienses.

“Es completamente absurdo”, declaró entonces Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, a ABC News. “Nadie lo va a llamar ‘Lago América’”.

Cómo aparece el nombre del lago Ontario en Google Maps

Google explicó que modificó la denominación para los usuarios de Estados Unidos con el objetivo de alinearse con las fuentes oficiales del gobierno estadounidense, específicamente con el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS).

La modificación, sin embargo, no se aplica de la misma manera en todos los países. Los usuarios de Google Maps en Canadá continúan viendo el nombre “Lago Ontario”, mientras que en otras partes del mundo pueden aparecer ambas denominaciones.

De esta manera, el cambio impulsado por Washington no implica que el nombre “Lago América” haya reemplazado internacionalmente a “Lago Ontario”.

El antecedente del “Golfo de América”

La administración Trump ya había impulsado anteriormente otra modificación de una denominación geográfica de gran relevancia.

El cambio de nombre del lago Ontario también generó críticas en Canadá y abrió una nueva disputa por las denominaciones geográficas. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

A comienzos de su segundo mandato, el presidente estadounidense ordenó que el “Golfo de México” pasara a ser denominado “Golfo de América” en el ámbito de la administración estadounidense.

La decisión fue fuertemente cuestionada por México y también tuvo consecuencias en la forma en que determinadas plataformas digitales muestran el nombre.

Google y Apple modificaron la visualización de la denominación para adaptarse a los cambios establecidos por las autoridades estadounidenses, aunque el nombre utilizado puede variar según el país desde el que se consulte el mapa.

Una nueva controversia por los nombres geográficos

La propuesta de llamar “Nueva América” a Nuevo México se suma así a una serie de iniciativas de Trump relacionadas con la modificación de nombres geográficos y la manera en que aparecen representados en mapas y plataformas digitales.

Por el momento, la publicación sobre Nuevo México no estuvo acompañada de un anuncio oficial que indique que el estado vaya a cambiar su nombre.

El episodio, sin embargo, volvió a abrir el debate sobre hasta qué punto un gobierno puede modificar denominaciones geográficas y cómo esas decisiones son reconocidas fuera de sus propias fronteras.