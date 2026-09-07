Crece hasta 3 metros, tolera la poca luz y es fácil de cuidar: la planta ideal para interiores Foto: Imagen generada con Gemini IA

El potus se consolidó como una de las plantas más prácticas y decorativas para el hogar. Sus tallos pueden alcanzar los 3 metros o incluso más, y sus hojas en forma de corazón le dan un aspecto frondoso que suma vida a cualquier ambiente.

Esta especie trepadora y colgante se adapta tanto a macetas sobre muebles y repisas como a cestas colgantes. Su fama se debe a la resistencia y la facilidad de cuidado, ya que tolera distintas condiciones dentro de la casa.

Una planta que sobrevive con poca luz

Uno de los grandes atractivos del potus es su capacidad para vivir en espacios con poca luz. Aunque puede soportar la falta de sol, lo ideal es ubicarlo en lugares con luz indirecta, evitando que los rayos solares den de lleno sobre las hojas.

Como cuidar en el potus lemon Foto: Pinterest

En las variedades de hojas variegadas, la escasez de luz puede hacer que pierdan parte de sus dibujos y colores característicos. Por eso, conviene buscar un equilibrio para que crezca fuerte y mantenga su aspecto.

Consejos clave para el cuidado del potus

El secreto para que el potus se mantenga sano está en no excederse con el riego. Es importante dejar que el sustrato se seque entre cada riego y asegurarse de que la maceta tenga buen drenaje.

El exceso de agua es uno de los problemas más comunes y puede provocar la pudrición de las raíces. Por eso, siempre conviene comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar.

Además, se pueden recortar los tallos cuando crecen demasiado. La poda ayuda a controlar el tamaño y favorece una apariencia más compacta y frondosa.

Cómo sumar verde en cualquier ambiente con potus

Gracias a su crecimiento en forma de enredadera, el potus es perfecto para decorar espacios sin ocupar lugar en el piso. Puede dejarse caer desde una biblioteca, un mueble alto o colocarse en una maceta colgante.

También se puede guiar sobre un soporte para que crezca hacia arriba. Con pocos cuidados y una ubicación adecuada, el potus puede durar años y transformar cualquier rincón de la casa en un espacio más verde y acogedor.