comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil: los ejes centrales y objetivos

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil.
El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil. Foto: Perfil
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito, fue reglamentado este lunes por el Gobierno.

Así se informó en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial en el cual se indica además que el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, a la vez que estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

“Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, indicó.

Además, en el escrito se señaló: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”.

Contenido Recomendado

Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

La Iglesia cuestionó la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno y pidió priorizar la educación y la prevención

La Iglesia cuestionó la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno y pidió priorizar la educación y la prevención
Régimen Penal Juvenil
Régimen Penal Juvenil Foto: El Medio

Funciones del Régimen Penal Juvenil

a) Coordinar la actuación de los Ministerios enumerados en el artículo 6° del presente decreto, en los temas que requieran intervención conjunta.

b) Elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción de los adolescentes alcanzados por el régimen.

c) Promover el intercambio de información estadística y técnica entre las carteras integrantes.

d) Emitir recomendaciones no vinculantes a la Autoridad de Aplicación sobre los aspectos transversales del régimen.

e) Instrumentar la articulación interinstitucional necesaria para la ejecución de las penas previstas en el artículo 12 de la Ley N° 27.801, en los aspectos administrativos y operativos que resulten de competencia de los Ministerios que integran el Comité.

En tanto, se indicó que el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil estará integrado por: “Un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, un representante del Ministerio de Capital Humano y un representante del Ministerio de Salud”.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y la misma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella.

También se señaló que en el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil “como espacio permanente de articulación entre el orden nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”. La misma tendrá las siguientes funciones:

a) Promover la armonización de criterios técnicos y procesales entre las jurisdicciones.

b) Intercambiar experiencias y buenas prácticas en la implementación del régimen.

c) Facilitar la suscripción de los convenios de colaboración y cooperación referidos en el artículo 17 del ANEXO I del presente decreto.

d) Elaborar recomendaciones no vinculantes en materia de implementación.

La Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil estará integrada por “un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación; los representantes que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por cada jurisdicción y los representantes que, en su caso, designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada una de ellas”.

DelincuenciaMedidas de GobiernoBoletín Oficial
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Horror en Palermo:una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

    Horror en Palermo: una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

  2. Iba por la Ruta 2 con una botella de whisky, tomó al volante y se burló de un caso viral:“Si nos matamos, nos matamos”

    Iba por la Ruta 2 con una botella de whisky, tomó al volante y se burló de un caso viral: “Si nos matamos, nos matamos”

  3. Video indignante:un adolescente acarició a un gato, le pisó la cabeza con fuerza y se fue caminando como si nada

    Video indignante: un adolescente acarició a un gato, le pisó la cabeza con fuerza y se fue caminando como si nada

  4. El calvario de un conductor inocente:un gendarme simuló un atropello, lo detuvieron y la causa demoró 12 años

    El calvario de un conductor inocente: un gendarme simuló un atropello, lo detuvieron y la causa demoró 12 años

  5. Pity Álvarez fue dado de alta tras descompensarse en medio del juicio

    Pity Álvarez fue dado de alta tras descompensarse en medio del juicio
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Policiales

El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil:los ejes centrales y objetivos

El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil: los ejes centrales y objetivos

Javier Milei reúne a sus ministros este lunes con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes centrales

Luis Juez informó un patrimonio de $443 millones, con cinco propiedades y US$30.000 en efectivo

Malvinas:la ruta comercial con Chile que reaviva una histórica tensión en el Atlántico Sur

Economía

El final de 20 sucursales:se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

El final de 20 sucursales: se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

Oficial y confirmado:cuánto cobran los choferes de colectivo en septiembre con aumento y viáticos

ANSES activa nuevos pagos esta semana:qué DNI cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó el aumento de la PUAM para septiembre 2026:cuánto queda con el bono

Internacionales

Elecciones en Alemania:la extrema derecha se impuso en la elección regional clave de Sajonia-Anhalt

Elecciones en Alemania: la extrema derecha se impuso en la elección regional clave de Sajonia-Anhalt

VIDEO | Tragedia:un hombre murió tras tirarse de cabeza al mar y golpearse en una zona de poca profundidad en Turquía

Ya buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de EE.UU.

El Túnel de Agua Negra:la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile