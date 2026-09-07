Técnica bangladesí: para qué sirve poner botellas de plástico cortadas a la mitad con cartón en el techo de la casa

El Eco-Cooler utiliza botellas de plástico recicladas para ayudar a refrescar los ambientes sin electricidad. Foto: Pinterest | Mejorada con IA para Canal26.com.

En medio de las altas temperaturas, existe una alternativa de refrigeración casera, económica y sin electricidad que fue desarrollada para comunidades rurales de Bangladesh. Se trata del Eco-Cooler, un sistema fabricado con materiales reciclados que aprovecha el movimiento del aire para ayudar a disminuir la sensación térmica dentro de una vivienda.

La propuesta surgió en un contexto donde el acceso a la electricidad y a los sistemas tradicionales de refrigeración no está garantizado. Con una simple placa de cartón y varias botellas de plástico, el dispositivo busca ofrecer una solución accesible frente al calor extremo.

El sistema fue desarrollado en Bangladesh como una alternativa económica para combatir las altas temperaturas en zonas rurales. Foto: Pinterest.

Qué es el Eco-Cooler y cómo se originó en Bangladesh

Bangladesh tiene un clima tropical, cálido, lluvioso y muy húmedo, con temperaturas que durante los meses más calurosos pueden alcanzar valores extremos. En numerosas zonas rurales, además, las viviendas están construidas con chapas metálicas corrugadas, un material que puede acumular una gran cantidad de calor cuando permanece expuesto al sol.

A esto se suma una dificultad fundamental: muchas familias no cuentan con acceso constante a la red eléctrica, por lo que disponer de un ventilador o un aire acondicionado convencional puede resultar imposible.

En ese contexto nació el Eco-Cooler, una iniciativa desarrollada por Grey Dhaka, la filial bangladesí de la agencia de publicidad Grey, junto con Grameen Intel Social Business. El proyecto buscó crear una alternativa sencilla que pudiera fabricarse con elementos disponibles localmente.

Las botellas se colocan sobre una placa de cartón y permiten canalizar el aire del exterior hacia el interior de la vivienda. Foto: Pinterest.

El primer prototipo fue instalado en marzo de 2015 y el sistema quedó listo para su implementación en febrero de 2016. Posteriormente, los dispositivos comenzaron a instalarse gratuitamente en diferentes comunidades de Bangladesh.

El diseño es particularmente simple: consiste en una placa de cartón o material rígido con varios agujeros en los que se colocan botellas de plástico cortadas. La parte más ancha de cada botella queda orientada hacia el exterior, mientras que el cuello apunta hacia el interior de la vivienda.

El principio físico del truco: compresión del aire y cambio de presión

La explicación del funcionamiento del Eco-Cooler suele relacionarse con el efecto Venturi, un fenómeno por el cual un fluido que atraviesa una zona más estrecha modifica su velocidad y presión.

En este caso, el aire exterior ingresa por la parte ancha de las botellas y atraviesa el cuello, que tiene un diámetro menor. El flujo se concentra en esa zona y el aire puede experimentar un cambio de presión y velocidad.

El diseño del Eco-Cooler es sencillo y utiliza materiales que pueden conseguirse fácilmente y reutilizarse. Foto: Pinterest.

Sin embargo, hay una precisión importante: no se trata de un aire acondicionado convencional. El sistema no utiliza un compresor, refrigerante ni electricidad para extraer calor del ambiente.

Su principal efecto consiste en favorecer el ingreso de aire y modificar las condiciones del flujo, lo que puede generar una sensación de mayor frescura en el interior, especialmente cuando existe una diferencia de temperatura y movimiento de aire entre el exterior y la vivienda.

Por eso, el Eco-Cooler debe entenderse como un sistema pasivo de ventilación y refrigeración, más que como un reemplazo directo de un aire acondicionado eléctrico.

Hasta cuánto logra reducir la temperatura este aire acondicionado casero

Uno de los datos más difundidos sobre el Eco-Cooler señala que el sistema puede conseguir una reducción de alrededor de 5 °C en determinadas condiciones.

La cifra, sin embargo, no debe interpretarse como un resultado garantizado para cualquier vivienda. La temperatura que se puede alcanzar depende de factores como el clima, la humedad, la velocidad del viento, la orientación de la vivienda, el material de las paredes y el tamaño de la abertura.

A diferencia de un aire acondicionado tradicional, el dispositivo no necesita electricidad, motores ni refrigerantes. Foto: Pinterest.

En otras palabras, no existe una temperatura fija que el dispositivo vaya a conseguir siempre. Aun así, en una vivienda sometida a temperaturas muy elevadas, una disminución de algunos grados puede representar una diferencia considerable en el confort térmico, especialmente cuando no existen otras alternativas de refrigeración.

Ventajas de la refrigeración natural frente a la falta de red eléctrica

Una de las principales ventajas del Eco-Cooler es que no necesita electricidad para funcionar. Esto permite utilizarlo en lugares donde la red eléctrica es limitada, inexistente o demasiado costosa para una familia.

Además, el sistema presenta otras características que explican por qué llamó la atención:

Tiene un costo de fabricación muy bajo.

Utiliza botellas de plástico recicladas .

No requiere motores, baterías ni refrigerantes.

Puede construirse con herramientas y materiales relativamente sencillos.

No genera un consumo eléctrico adicional .

Puede adaptarse a diferentes tamaños de ventanas y aberturas.

Las instrucciones pueden ser replicadas por las propias comunidades.

El proyecto también tenía un componente educativo: además de instalar los dispositivos, se enseñaba a los habitantes cómo fabricarlos y cómo transmitir el conocimiento a otras personas.

La iniciativa llegó a distintas localidades de Bangladesh, entre ellas Niphamari, Daulatdia, Paturia, Modonhati y Khaleya, donde se instalaron unidades de manera gratuita como parte de un programa de responsabilidad social.

El proyecto fue implementado gratuitamente en distintas comunidades rurales de Bangladesh. Foto: Pinterest.

Instalación en aberturas: cómo colocar el tablero con botellas para optimizar el flujo de aire

La instalación es uno de los puntos fundamentales para que el sistema pueda funcionar correctamente. El principio consiste en colocar una placa rígida en una abertura de la vivienda, como una ventana, y distribuir allí las botellas.

Primero se prepara el tablero y se realizan agujeros del mismo diámetro, separados de manera uniforme. Luego se cortan las botellas para conservar principalmente su parte superior y se colocan en los orificios.

La orientación es clave: la parte más ancha de las botellas debe quedar hacia el exterior, mientras que los cuellos deben apuntar hacia el interior de la habitación.

De esta manera, cuando existe circulación de aire en el exterior, el flujo atraviesa las botellas y entra por las aberturas más estrechas hacia la vivienda.

Para aprovechar mejor el sistema, también resulta importante ubicarlo en una abertura donde exista circulación natural de aire. Si el ambiente permanece completamente cerrado y no hay movimiento de aire en el exterior, la capacidad de refrigeración será mucho menor.

Por eso, más que funcionar como un aire acondicionado tradicional, el Eco-Cooler puede considerarse una alternativa de ventilación pasiva que busca aprovechar las condiciones naturales del entorno.

La orientación de las botellas es fundamental para favorecer el ingreso y la circulación del aire dentro de la vivienda. Foto: Pinterest.

Una solución sencilla basada en materiales reciclados

El Eco-Cooler demuestra que no siempre se necesitan dispositivos eléctricos complejos para mejorar el confort térmico de una vivienda. Su diseño utiliza elementos tan simples como cartón y botellas de plástico para aprovechar el movimiento natural del aire.

Aunque su capacidad de enfriamiento depende de las condiciones ambientales y no puede compararse directamente con la de un aire acondicionado convencional, el sistema resulta especialmente interesante en comunidades donde el acceso a la electricidad es limitado.

Además, plantea una alternativa de bajo costo que combina reutilización de residuos, ventilación natural y adaptación al clima, tres factores que pueden resultar importantes frente al aumento de las temperaturas y la necesidad de reducir el consumo energético.