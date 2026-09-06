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Oficial y confirmado: cuánto cobran los choferes de colectivo en septiembre con aumento y viáticos

Se trata de un esquema salarial que comenzó a fijar incrementos salariales para los conductores del AMBA desde julio.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Cuánto cobrarán los choferes de colectivo en septiembre 2026.
Cuánto cobrarán los choferes de colectivo en septiembre 2026. Foto: Wikipedia
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En las últimas horas, se confirmó un acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las partes empresarias con el objetivo de poner en marcha un nuevo aumento para los choferes de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el mes de septiembre 2026. Según lo informado se trata de un esquema salarial que fijó incrementos también para julio y agosto.

De esta manera, el sueldo básico bruto de los conductores quedó en la cifra de $1.707.175,88 para el mes de septiembre. Esto implica una suba de $61.454,52 respecto del mes de julio en el que el salario básico se había fijado en $1.645.721,36. En tanto, en agosto, el básico fue de $1.676.990,06.

El básico de los choferes quedó en $1.707.175,88. Foto: Facebook Buses De Villa Rosa

Aumento para choferes de colectivo: suma no remunerativa y viáticos

El sueldo básico bruto de $1.707.175,88 no es la suma final neta que recibirán los choferes de colectivos, ya que, además, los trabajadores también cobran una cifra no remunerativa de $60.000 y un valor especial por viáticos. Esta suma se le brinda a los conductores por cada jornada laboral que realizan. En el mes de septiembre, el viático de los choferes de colectivo subirá a los $22.000. En este caso, respecto a julio, el viático se incrementó en $2.000.

El valor de $22.000 por jornada habría que multiplicarlo por los días trabajados al mes. Si fueron, por ejemplo, 25, entonces, la cifra total del viático que se sumará al sueldo del chofer de colectivo será de $550.000.

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Los choferes también cobran viáticos por jornada. Foto: Tu colectivo.info

De esta manera, en septiembre, los choferes de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobrarán un básico bruto de $1.707.175,88 al que se le sumarán los $60.000 de cifra extraordinaris y los $2.000 por jornada trabajada. A la cifra total obtenida se le deberán hacer los descuentos correspondientes por obra social, jubilación, ley 19.032 (PAMI) y Obra Social (los tres componentes ascienden a un 17%).

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas hasta fin de año con los aumentos confirmados

Los aumentos salariales también fueron para las empleadas domésticas. En este caso, se comunicó un nuevo esquema salarial para las trabajadores de casas particulares iniciando en septiembre 2026 con un incremento del 1,8%. Así lo confirmaron desde el Ministerio de Capital Humano, quienes aseguraron que los sueldos quedarán estipulados de la siguiente manera:

  • Septiembre 2026: se les brindará un incremento salarial del 1,8%. Por otro lado, se sumará al básico un 25% de una cifra no remunerativa acordada de agosto.
  • Octubre 2026: el aumento de sueldo será del 1,7% más el 50% de la suma no remunerativa en el sueldo básico.
  • Noviembre 2026:  el incremento será del 1,6% y nuevamente el 25% de la suma no remunerativa.
  • Diciembre 2026: las trabajadoras de casas particulares recibirán en el último mes del año un incremento salarial del 1,6%.

Es importante tener en cuenta que la cifra final de los sueldos de las empleadas domésticas siempre dependerá de las tareas que realicen y si cuentan o no con retiro de la casa en la que trabajan. Entre los salarios mejores pagos se encuentran los supervisores que reciben por mes $564.246,70 (sin retiro).

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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