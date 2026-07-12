Poner sal gruesa en la entrada de casa: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

Cuándo y cómo renovar la sal, según la tradición (Foto Gemini) Foto: Gemini

La sal gruesa dejó de ser solo un ingrediente de cocina, sino que cada vez son más las personas que la aprovechan de otras formas. Una de ellas es la de ponerla en la entrada de casa, pero ¿Para qué sirve?

Esta práctica consiste en colocar un pequeño recipiente con sal gruesa junto a la puerta principal. Según algunas creencias populares, ese es el punto de ingreso no solo de las personas, sino también de las energías, por lo que mantenerlo “limpio” adquiere un valor especial.

Qué simboliza la sal gruesa en la entrada de la casa

De acuerdo con el Feng Shui y otras tradiciones orientales, la sal tiene la capacidad simbólica de absorber energías densas o estancadas, favoreciendo así la circulación de una energía más armónica dentro del hogar.

El Feng Shui explica para qué sirve. Foto: Gemini

Por eso, quienes siguen estos rituales suelen colocar un recipiente con sal gruesa cerca de la puerta principal para:

Favorecer un ambiente de calma y equilibrio.

Simbolizar la protección del hogar.

Representar la renovación energética de los espacios.

Acompañar etapas de cambio, como mudanzas o comienzos de ciclos.

Es importante aclarar que estas interpretaciones forman parte del ámbito de las creencias y no cuentan con respaldo científico.

Cuándo y cómo renovar la sal, según la tradición

Quienes practican este ritual suelen renovar la sal en momentos clave para mantener su significado simbólico. Entre las ocasiones más habituales se destacan:

El inicio de un nuevo mes.

Después de una mudanza.

Tras finalizar una reforma importante en la vivienda.

Al comenzar una nueva etapa personal o familiar.

Luego de sentir el ambiente “cargado” o tras situaciones de estrés.

Algunas personas prefieren cambiar la sal una vez por semana o cada quince días, desechando la anterior y colocando una nueva.