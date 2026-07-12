Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Poner sal gruesa en la entrada de casa: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

Para algunas creencias populares este gesto va más allá que un simple detalle decorativo, sino que tiene una fuerte carga simbólica.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuándo y cómo renovar la sal, según la tradición (Foto Gemini)
Cuándo y cómo renovar la sal, según la tradición (Foto Gemini) Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La sal gruesa dejó de ser solo un ingrediente de cocina, sino que cada vez son más las personas que la aprovechan de otras formas. Una de ellas es la de ponerla en la entrada de casa, pero ¿Para qué sirve?

Esta práctica consiste en colocar un pequeño recipiente con sal gruesa junto a la puerta principal. Según algunas creencias populares, ese es el punto de ingreso no solo de las personas, sino también de las energías, por lo que mantenerlo “limpio” adquiere un valor especial.

Qué simboliza la sal gruesa en la entrada de la casa

De acuerdo con el Feng Shui y otras tradiciones orientales, la sal tiene la capacidad simbólica de absorber energías densas o estancadas, favoreciendo así la circulación de una energía más armónica dentro del hogar.

El Feng Shui explica para qué sirve. Foto: Gemini

Por eso, quienes siguen estos rituales suelen colocar un recipiente con sal gruesa cerca de la puerta principal para:

Contenido Recomendado

Qué significa que un gato negro se cruce tu camino, según el Feng Shui

Qué significa que un gato negro se cruce tu camino, según el Feng Shui

Feng Shui:el ritual con canela para atraer abundancia durante el Mundial 2026

Feng Shui: el ritual con canela para atraer abundancia durante el Mundial 2026
  • Favorecer un ambiente de calma y equilibrio.
  • Simbolizar la protección del hogar.
  • Representar la renovación energética de los espacios.
  • Acompañar etapas de cambio, como mudanzas o comienzos de ciclos.

Es importante aclarar que estas interpretaciones forman parte del ámbito de las creencias y no cuentan con respaldo científico.

Cuándo y cómo renovar la sal, según la tradición

Quienes practican este ritual suelen renovar la sal en momentos clave para mantener su significado simbólico. Entre las ocasiones más habituales se destacan:

  • El inicio de un nuevo mes.
  • Después de una mudanza.
  • Tras finalizar una reforma importante en la vivienda.
  • Al comenzar una nueva etapa personal o familiar.
  • Luego de sentir el ambiente “cargado” o tras situaciones de estrés.

Algunas personas prefieren cambiar la sal una vez por semana o cada quince días, desechando la anterior y colocando una nueva.

Feng ShuiSalEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

Caso ARSAT:expectativa por la declaración de Facundo Leal y misterio por su lugar de detención

Caso Skanska:el Tribunal Oral Federal 4 prepara el veredicto en el juicio contra De Vido y José López

Economía

ANSES cambió el calendario de pagos:quiénes cobran el lunes 13 de julio y qué prestaciones se reactivan

ANSES cambió el calendario de pagos: quiénes cobran el lunes 13 de julio y qué prestaciones se reactivan

ARCA prepara cambios para las compras en Temu, Shein y Amazon:qué pasará con los pedidos del exterior

Inflación de Junio:el Gobierno espera que quiebre el 2% para recuperar la confianza de los inversores

Alivio al bolsillo en vacaciones de invierno:los descuentos y las cuotas sin interés que ofrece un popular banco

Espectáculos

Murió Kauana Bilhar:quién era la influencer de 26 años que cayó de un piso 27 en Dubái

Murió Kauana Bilhar: quién era la influencer de 26 años que cayó de un piso 27 en Dubái

Por la presión de Trump y el temor internacional:la potencia de la OTAN que autorizó una inyección multimillonaria en defensa

Suiza sorprende al mundo:la ciudad donde todos sueñan vivir por su calidad de vida

Irán cerró el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”:Estados Unidos respondió con ataques contra Teherán