Mamdani firma dos órdenes por el 11-S: qué cambia en Nueva York a partir de ahora

Las agencias municipales quedan habilitadas para organizar ceremonias conmemorativas y programación educativa. Foto: EFE.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó dos órdenes ejecutivas a días de cumplirse 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, según el comunicado oficial de la Alcaldía. La primera declara el 11 de septiembre como Día de Recuerdo y Servicio de la ciudad. La segunda crea el Equipo de Continuidad y Aseguramiento de Misión (CMAT, por sus siglas en inglés), el primer organismo permanente dedicado a garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante una emergencia.

Qué actividades incluye el nuevo Día de Recuerdo y Servicio

un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado y a quienes sufrieron consecuencias de salud en los años posteriores, de acuerdo con el texto oficial. La orden estableceen homenaje a las víctimas del atentado y a quienes sufrieron consecuencias de salud en los años posteriores, de acuerdo con el texto oficial.

“Declarar el 11 de septiembre un Día de Recuerdo y Servicio garantiza que llevemos ese legado hacia delante”, señaló la comisionada de NYCEM, Christina Farrell. Foto: Foto: EFE.

Las agencias municipales quedan habilitadas para organizar ceremonias conmemorativas y programación educativa , y la Alcaldía trabajará con NYC Service para promover voluntariado entre los vecinos.

un alcalde de la ciudad de Nueva York toma esta medida a nivel municipal. El comunicado precisa que ya existen días de conmemoración a nivel estatal y federal; lo nuevo es que, por primera vez,

Quién integra el nuevo equipo de continuidad de gobierno

El equipo incorpora a NYC Emergency Management (NYCEM), la Oficina de Tecnología e Innovación (OTI), el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) y la Oficina de Presupuesto (OMB).

“Declarar el 11 de septiembre un Día de Recuerdo y Servicio garantiza que llevemos ese legado hacia delante”, señaló la comisionada de NYCEM, Christina Farrell, quien agregó que el fortalecimiento del programa de continuidad busca asegurar que la ciudad esté preparada para sostener servicios cuando los vecinos más los necesiten.

La comisionada de DCAS, Yume Kitasei, dijo que su agencia integra el equipo “como miembro central” y que está lista para esa función.

Qué cambia respecto del plan de emergencias vigente desde 2007

La orden actualiza el Programa de Continuidad de Operaciones de NYC por primera vez desde 2007, según precisa el propio comunicado. La comisionada de Tecnología y titular de OTI, Lisa Gelobter, sostuvo que su oficina profundizará la colaboración interagencial para que “los sistemas, las comunicaciones y los protocolos de emergencia” sean resilientes.

El director de OMB, Sherif Soliman, dijo que su oficina pondrá a disposición del CMAT su experiencia institucional para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: Reuters

El comunicado indica que el CMAT se reunirá “regularmente” para coordinar la planificación de continuidad. El próximo 11 de septiembre será la primera fecha en que la ciudad aplique el nuevo día cívico de manera formal.