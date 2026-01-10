El Lago Epuyén, en Chubut. Foto: Patagonia Andina

En la Patagonia argentina hay lugares que parecen salidos de una postal, pero algunos sorprenden todavía más por lo que esconden. Entre montañas, bosques y pueblos tranquilos, existe un lago que se destaca por algo poco común incluso en el sur del país: la pureza extrema de sus aguas. Lejos del ruido y del turismo masivo, este espejo de agua se convirtió en un verdadero tesoro natural, ideal para quienes buscan paisajes intactos y contacto directo con la naturaleza.

Se trata del Lago Epuyén, ubicado en la provincia de Chubut. Sus aguas son tan transparentes que permiten ver el fondo con claridad, una característica que lo posiciona como el lago más limpio de Sudamérica. Esto se debe, en gran parte, a la escasa intervención humana, la baja densidad poblacional y a las normas ambientales que protegen el área, como la prohibición de embarcaciones a motor.

El Lago Epuyén, en Chubut. Foto: Turismo en Argentina

El lago tiene origen glaciar y está rodeado por bosques nativos, cerros y playas naturales de piedra y arena. Es un lugar ideal para actividades tranquilas como kayak, natación, pesca deportiva o simplemente pasar el día en silencio, disfrutando del paisaje. Muy cerca se encuentra el pueblo de Epuyén, pequeño y acogedor, que funciona como punto de partida para recorrer la zona.

Para muchos viajeros, el Lago Epuyén sigue siendo un secreto bien guardado de la Patagonia. Un destino perfecto para quienes buscan naturaleza en estado puro, lejos de los circuitos tradicionales y con una calma que hoy es cada vez más difícil de encontrar.

El Lago Epuyén, en Chubut. Foto: Wikipedia.

Cómo llegar y recorrer el Lago Epuyén

El Lago Epuyén está muy cerca del pueblo que lleva el mismo nombre, en el noroeste de Chubut, y el acceso es sencillo. Desde El Bolsón, que queda a unos 30 kilómetros, se llega en auto tomando la Ruta Nacional 40 y luego caminos provinciales bien señalizados, en un trayecto corto y rodeado de paisajes patagónicos.

Quienes viajan desde otras provincias suelen arribar en avión a Bariloche, el aeropuerto más cercano, ubicado a aproximadamente 150 kilómetros. Desde allí, el recorrido continúa por vía terrestre, con varias opciones de transporte, que depositan a cualquier viajero fácilmente dentro del Parque Municipal Puerto Bonito, un área protegida donde se encuentra el lago.

El Lago Epuyén, en Chubut. Foto: Patagonia Andina

La primavera y el verano son las estaciones ideales para visitarlo, ya que el clima es más agradable y el lago luce en todo su esplendor, con aguas calmas y una transparencia que sorprende a quienes lo conocen por primera vez.