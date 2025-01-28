Cuál es la ciudad argentina más brasileña de todas que se destaca por su fiesta, gastronomía y pesca en el río

Aldea Brasilera, Entre Ríos. Foto: Wikipedia.

La cultura, la música y el ritmo de tres países se funden en un atrapante mosaico para conocer. Son algunas de las características del espíritu de una pequeña localidad argentina con alma carioca y europea. ¿De cuál se trata? Aldea Brasilera.

Se encuentra dentro del Departamento de Diamante, y al sur de Paraná en la provincia de Entre Ríos, sobre la Ruta provincial N°11.

Aldea Brasilera recibe su nombre de parte de la población rusa proveniente del Volga que, previo anclaje definitivo en tierras gauchas, había sido cobijada en América por primera vez en Brasil, pero el resultado de la actividad agrícola no fue el deseado, cuestión que los hizo volver a emigrar y, fue así que, la bautizaron.

Aldea Brasilera, Entre Ríos. Foto: Wikipedia.

Si bien no es una ciudad de grandes dimensiones ni tan conocida internacionalmente, tiene un encanto especial por su ambiente rural y tranquilo, ideal para aquellos que buscan un destino menos concurrido, pero lleno de actividades al aire libre y conexión con la naturaleza.

Es una comunidad rural cercana al río Paraná y distante 20 kilómetros de la ciudad homónima. Dicha proximidad y disfrutar de su paz en medio del campo es una combinación que cada vez más personas busca experimentar para vivir. Por eso, Aldea Brasilera es una pequeña gran opción para visitar, disfrutar de su gente y sus costumbres.

Aldea Brasilera, Entre Ríos. Foto: Instagram @aldeabrasilera

¿Qué se puede hacer en Aldea Brasilera?

Caminatas y paseos al aire libre

Aldea Brasilera está rodeada de un hermoso entorno natural, con campos, bosques y paisajes tranquilos ideales para caminatas o paseos en bicicleta. Es perfecto para desconectar y disfrutar del aire libre.

Gastronomía

La influencia brasileña también se refleja en la comida. Disfrutar de platos típicos como feijoada (un guiso de frijoles con carne), pão de queijo (panes de queso) o caipiriña (la famosa bebida brasileña), son una invitación irresistible.

Invita a conocer su cultura y tradiciones

Aldea Brasilera es conocida por sus fiestas que celebran la cultura brasileña, como el Carnaval. Estos eventos se llenan de música, danza y gastronomía típica de Brasil, lo que permite vivir una experiencia muy festiva y diferente.

Rutas de senderismo

Explorar las rutas de senderismo cercanas para disfrutar del entorno natural y encontrar caminos rodeados de flora y fauna autóctona es una actividad relajante para conocer.

Turismo rural

Visitar estancias y granjas cercanas para conocer más sobre la vida rural en Argentina y disfrutar de un día en el campo con actividades como paseos a caballo, recorridos por chacras y contacto directo con animales de granja es una opción educativa y familiar.

Las rutas rurales y los caminos de tierra ofrecen la oportunidad de recorrer la zona en bicicleta o en vehículos todoterreno, especialmente para desandar en 4X4 el turismo de aventura.

Aldea Brasilera, Entre Ríos. Foto: Instagram @deianschimpf

Turismo y relajación

Dado su entorno tranquilo y relajado, es ideal para quienes buscan descansar y disfrutar de unos días sin el bullicio de las grandes ciudades. Alojarse en cabañas o pequeños hospedajes rurales, disfrutando de la paz y calma del lugar es aconsejable.

Visitas a arroyos y ríos cercanos

Los alrededores de la aldea cuentan con varios arroyos y cuerpos de agua donde se pueden realizar actividades acuáticas como pesca, kayak, o simplemente pasar un buen rato junto al agua.

Visitas a localidades cercanas

Aldea Brasilera está cerca de otras localidades de Entre Ríos, como Victoria o Colón, que ofrecen opciones adicionales de actividades turísticas, como playas sobre el Río Uruguay, termas, entre otras ofertas para visitar.