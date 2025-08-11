A una hora y media de CABA: el rincón bonaerense donde el tiempo se detiene y la gastronomía es protagonista

Este sitio ofrece un entorno rural que conserva su esencia, con calles tranquilas, paisajes abiertos y una celebración anual que reúne a vecinos y visitantes en torno a las picadas y la cerveza artesanal.

Abbott, localidad ubicada en el partido de Monte. Foto: Instagram/@g.e.lewin.pueblos.y.rurales.

Entre los tantos destinos que ofrece la provincia de Buenos Aires para quienes buscan tranquilidad y tradición, Abbott se destaca como un pequeño pueblo que mantiene intacta su esencia rural. Con menos de mil habitantes y ubicado a 120 kilómetros de la capital provincial, este rincón único es ideal para escapadas de fin de semana o paseos de un día.

Ubicado en el partido de San Miguel del Monte y accesible por la Ruta Provincial 3 y luego la 41, Abbott se presenta como un refugio para quienes quieren alejarse del ruido y el ritmo acelerado de la ciudad. Sus paisajes están marcados por extensas llanuras, campos de pastoreo y caminos bordeados de árboles que ofrecen un espectáculo cambiante según la estación del año.

Abbott, localidad ubicada en el partido de Monte. Foto: Instagram @puebleando.arg.

Además de su belleza natural, Abbott conserva vivas sus tradiciones a través de ferias de productores, peñas folklóricas y encuentros comunitarios que reflejan la calidez y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Entre las actividades más buscadas por los visitantes están los paseos por sus calles silenciosas, la visita a la estación de tren histórica, recorridos en bicicleta por el campo y la degustación de platos típicos en pulperías y restaurantes familiares.

Uno de los grandes atractivos del pueblo es la Fiesta de la Picada y la Cerveza, un evento que reúne a productores locales y turistas en una jornada dedicada a la gastronomía tradicional y la cerveza artesanal.

Abbott, localidad ubicada en el partido de Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

Durante la celebración, los asistentes pueden disfrutar de tablas con quesos, embutidos y panes artesanales, acompañados por cervezas elaboradas en la región. La fiesta también ofrece espectáculos en vivo, ferias de artesanías y actividades para toda la familia.

Quienes visitan Abbott coinciden en que parece detenido en el tiempo, con sus casas bajas, fachadas antiguas y veredas anchas que aportan un aire nostálgico y, sobre todo, tranquilo. La calma que se respira al caer la tarde invita a vivir cada momento sin apuros.

Para aquellos que buscan un destino económico, cercano y lleno de encanto, Abbott es una opción que combina naturaleza, historia y sabores que conquistan, ideal para desconectar y reconectar con lo auténtico y simple del campo bonaerense.

Cómo llegar a Abbott, en San Miguel del Monte