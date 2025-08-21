Ideal para los amantes de las pastas: ¿dónde se pueden comer y cuánto salen los ravioles de asado y vacío al asador?

Este plato combina la ternura de la carne cocinada lentamente a las brasas, con el sabor intenso y ahumado de la provoleta.

Ravioles de asado y vació al asador, un clásico de Raíces. Foto: Redes, NA

En una ciudad que no para de innovar, el restaurante Raíces, cocina casera con historia se destaca por mantener vivas las tradiciones gastronómicas porteñas, pero con una vuelta de tuerca. Su propuesta, ubicada en Crisólogo Larralde 3995, en el barrio porteño de Saavedra, es un viaje al pasado con sabores que se sienten actuales y audaces.

El plato que se lleva todas las miradas es, sin duda, los ravioles de asado y vacío al asador. Un verdadero homenaje a la cocina argentina, este plato combina la ternura de la carne cocinada lentamente a las brasas, con el sabor intenso y ahumado de la provoleta y los morrones, todo bañado en el propio jugo de cocción. Este manjar se puede disfrutar por menos de 20.000 pesos.

Raíces, cocina casera con historia Foto: Redes, NA

Otros de los Platos Fuertes de Raíces (así los llaman en su carta) son los mini bifes de ternera con revuelto ni tan revuelto ni tan gramajo y el ojo de bife con mini provoleta, chorizo y morcilla bombón. Los amantes de las pastas tienen numerosas opciones como ravioles de ricota y espinaca con ragout de osobuco o tagliatelle con gambas al ajillo. Y como de un restaurante argentino se trata no podía faltar la milanesa de t-bone acompañada con spaghettis.

Además de los famosos ravioles, se pueden encontrar otras delicias como las empanadas de carne frita, la milanesa de ternera napolitana con papas fritas y el risotto de hongos, entre otros platos que prometen una experiencia memorable.

Se trata de un espacio que celebra la cocina de siempre, esa que nos conecta con nuestra historia y nuestros afectos. Es la prueba de que se puede ser innovador sin perder de vista de dónde venimos.