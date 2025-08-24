Llega la primera Fiesta del Guiso de Lentejas: dónde y cuándo se hará esta celebración al plato estrella de los días fríos

Serán unos 15 cocineros del distrito, preparando su mejor versión, y al final de la jornada los participantes deberán votar por el mejor exponente.

Guiso de lentejas. Foto: Freepik.

Este domingo, 31 de agosto, Del Viso será anfitrión de la primera fiesta del Guiso de Lentejas. Al igual que la Fiesta Provincial del Locro, que desde hace ocho años se organiza en la localidad de Zelaya, el certamen tendrá el detalla de que funcionará como un concurso de cocina.

Serán unos 15 cocineros del distrito prepararán su mejor versión del guiso de lentejas, y al final de la jornada los participantes deberán votar por el mejor exponente del plato típico de nuestra gastronomía. El evento tendrá lugar en la Plaza Del Viso.

Cabe recordar que el pasado 13 de julio se organizó en Zelaya la 8va. Fiesta Provincial del Locro, un encuentro que año a año va ganando participantes. En esta oportunidad, fueron 20 mil las personas que formaron parte del evento que está muy cerca de ser declarado Fiesta Nacional.

Del Viso queda en Pilar Foto: Wikipedia

Dónde queda Del Viso

Es una ciudad argentina situada en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 44 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue fundada el 1 de agosto de 1909.

Su población forma parte del Gran Buenos Aires, aunque administrativamente no forma parte del mismo, al igual que el resto del Partido del Pilar.

En 1998, el periodista Héctor Maggiani le otorgó el nombre de “Ciudad de los pájaros” a esta localidad. Este título se le ocurrió gracias a una exposición de pájaros que visitó en la Fiesta Nacional de la Flor.

Cómo hacer guiso de lentejas

Ingredientes

600 g de lentejas

150 g de panceta ahumada

500 g de roast beef

2 cebollas picadas

2 cebollas de verdeo picadas

2 latas de tomates perita en cubitos

3 cucharadas de aceite

Caldo hasta cubrir

2 papas

1 chorizo colorado

1 hoja de laurel

Sal, pimienta y ají molido, a gusto

1/4 de morrón rojo

Guiso de lentejas. Foto: Alicante

Paso a paso