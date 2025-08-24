Llega la primera Fiesta del Guiso de Lentejas: dónde y cuándo se hará esta celebración al plato estrella de los días fríos
Este domingo, 31 de agosto, Del Viso será anfitrión de la primera fiesta del Guiso de Lentejas. Al igual que la Fiesta Provincial del Locro, que desde hace ocho años se organiza en la localidad de Zelaya, el certamen tendrá el detalla de que funcionará como un concurso de cocina.
Serán unos 15 cocineros del distrito prepararán su mejor versión del guiso de lentejas, y al final de la jornada los participantes deberán votar por el mejor exponente del plato típico de nuestra gastronomía. El evento tendrá lugar en la Plaza Del Viso.
Cabe recordar que el pasado 13 de julio se organizó en Zelaya la 8va. Fiesta Provincial del Locro, un encuentro que año a año va ganando participantes. En esta oportunidad, fueron 20 mil las personas que formaron parte del evento que está muy cerca de ser declarado Fiesta Nacional.
Dónde queda Del Viso
Es una ciudad argentina situada en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 44 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue fundada el 1 de agosto de 1909.
Su población forma parte del Gran Buenos Aires, aunque administrativamente no forma parte del mismo, al igual que el resto del Partido del Pilar.
En 1998, el periodista Héctor Maggiani le otorgó el nombre de “Ciudad de los pájaros” a esta localidad. Este título se le ocurrió gracias a una exposición de pájaros que visitó en la Fiesta Nacional de la Flor.
Cómo hacer guiso de lentejas
Ingredientes
- 600 g de lentejas
- 150 g de panceta ahumada
- 500 g de roast beef
- 2 cebollas picadas
- 2 cebollas de verdeo picadas
- 2 latas de tomates perita en cubitos
- 3 cucharadas de aceite
- Caldo hasta cubrir
- 2 papas
- 1 chorizo colorado
- 1 hoja de laurel
- Sal, pimienta y ají molido, a gusto
- 1/4 de morrón rojo
Paso a paso
- Remojar las lentejas, mínimo 3 horas
- Picar todos los vegetales y cortar las papas en cubos
- Cortar la panceta en bastones y la carne en cubos. Dorarlas en una olla con el aceite a fuego lento, girando los cubos de carne para sellarlos
- Sumar a la cacerola la cebolla, el morrón y el verdeo. Rehogar unos minutos.
- Agregar el tomate y cocinar unos minutos
- Incorporar las lentejas (coladas) al guiso
- Cubrir con caldo de verduras o carne y cocinar por 30 minutos
- A mitad de cocción, añadir laurel y ají molido
- Sumar las papas y el chorizo colorado en ruedas
- Cocinar por 12 minutos más, revolviendo cada tanto
- Corroborar sazón y servir. Acompañar con salsa picante.