Una aerolínea liquida vuelos súper baratos a Río de Janeiro: por solo 190 dólares y en la mejor fecha de todas

Esta iniciativa es una gran oportunidad para los turistas argentinos, ya que es uno de los destinos más buscados para ir a vacacionar por un precio accesible.

Río de Janeiro, Brasil

La aerolínea low cost Flybondi lanzó una promoción imperdible para viajar desde Buenos Aires a Rio de Janeiro, pero eso no es todo, sino que será en una de las mejores épocas del año y con un precio muy accesible para los turistas argentinos, que aman disfrutar del sol y de la playa brasileña.

Esta iniciativa es una gran oportunidad para los turistas argentinos, ya que es uno de los destinos más buscados para ir a vacacionar por un precio accesible. Los vuelos ida y vuelta desde buenos Aires, costarán solamente USD 190, y estarán disponibles para el mes de mayo de 2026, una de las mejores fechas para visitar las playas cariocas.

Río de Janeiro, Brasil

La tarifa promocional aplica para vuelos directos ida y vuelta desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro (GIG) y ya se encuentra disponible en la plataforma Turismo City, un sitio popular para buscar pasajes baratos.

Vuelos directos a Río de Janeiro: dónde conseguir la promoción

Para poder acceder a esta promoción, solamente se debe ingresar al sitio web, buscar vuelos a Río de Janeiro y filtrar por “fechas más baratas”. Allí se listan las opciones más económicas disponibles, especialmente durante el mes de mayo de 2026.

Esta fecha es una de las más codiciadas para ir a disfrutar de la playa, ya que el clima oscila entre 20 y 30 grados, lo que permite aprovechar al máximo de las playas de arenas blancas y aguas cálidas del mar brasileño.

Cristo Redentor, Río de Janeiro, Brasil.

Una vez comprado el paquete, el itinerario es el siguiente:

Ida: jueves 5 de mayo a las 14:30 desde el Aeroparque Jorge Newbery, llegada al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro a las 17:25.

Regreso: martes 12 de mayo a las 18:15 desde el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro a las 18:15, llegada al Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) a las 21:15.

Respecto al viaje, el vuelo incluye una maleta pequeña por persona y un equipaje de mano, pero ninguno de ellos debe superar las dimensiones permitidas para su guardado.

Rio de Janeiro

Una vez allí, los turistas podrán disfrutar de las playas de Copacabana, Ipanema, Leblon y de la mágica Barra de Tijuca, la más larga de todo Río de Janeiro. La promoción ya se encuentra vigente y es ideal para lunas de miel, festejar cumpleaños o simplemente hacer una escapada con amigos.