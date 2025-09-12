Concurso Provincial de Sándwiches de Milanesa: dónde se celebra la competencia gastronómica más esperada

Este año el certamen llega a su cuarta edición y cada vez gana más protagonismo.

Sándwich de milanesa. Foto/Instagran: @patatasangucheria

La milanesa es un verdadero ícono argentino y no hay nada mejor que disfrutarla en un buen sánguche. Para definir cuál es el mejor, existe un evento muy especial que rinde homenaje a esta delicia: el Concurso Provincial de Sándwiches de Milanesa, una fiesta culinaria que recorre Tucumán mostrando no solo el talento de los emprendedores locales, sino también la fuerza de la identidad gastronómica de la provincia.

Este año el certamen llega a su cuarta edición y cada vez gana más protagonismo. Con 18 fechas programadas en distintas localidades, se elige al mejor sánguche de cada una. El concurso no solo pone en valor a estas preparaciones, sino que también impulsa el trabajo de los emprendedores gastronómicos, generando un impacto económico y cultural muy significativo.

Sándwich de milanesa. Foto: NA

Una fiesta gastronómica con buena música

En esta edición, además, se suma una novedad: el “Canta Tucumán”, un concurso de canto folclórico que se desarrolla en paralelo con el apoyo del Ente de Turismo, el Ministerio del Interior y el Ente Cultural de Tucumán.

La gran final será el 26 de septiembre en la Plaza Independencia, desde las 19 horas, donde se conocerán los ganadores de ambas competencias: los mejores sándwiches y las voces destacadas del folclore. Será un evento que combina gastronomía, música y cultura en un mismo espacio.

Furor por sándwiches de milanesa en Tucumán. Foto: NA

Una fiesta de sabores que no deja de sorprender

Hasta ahora, el concurso ya recorrió varias localidades y en cada parada las propuestas lograron sorprender al público. Sin embargo, todavía habrá que esperar para conocer cuál será el mejor de toda la provincia.

Una vez más, este certamen demuestra que el sándwich de milanesa no es solo un plato popular, sino también una verdadera expresión de identidad tucumana y argentina, capaz de unir a todos los argentinos en torno a su sabor.