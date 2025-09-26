Vagones de vidrio para admirar paisajes de ensueño: cómo es el mejor tren del mundo, según un prestigioso ranking

Este transporte recorre icónicas rutas y brinda un servicio gastronómico a bordo único en el mundo.

El Rocky Mountaineer fue elegido como el mejor tren del mundo. Foto: Instagram @rockymountaineer

Conocer los trenes de distintos países se convirtió en uno de los planes preferidos por muchas personas. La experiencia de viajar, observar los paisajes por la ventanilla y disfrutar de un recorrido único provoca que los viajeros revaloricen este medio de transporte.

En ese sentido, hay un tren que se destaca por sobre el resto. Se trata del Rocky Mountaineer, que fue elegido como el mejor del mundo por la prestigiosa revista Travel + Leisure.

El Rocky Mountaineer es el mejor tren del mundo. Video: Instagram/rockymountaineer

Recientemente, el sitio informó que más de 180 mil lectores eligieron este tren por encima de otros lujosos transporte, como el británico Pullman o el icónico Venice Simplon-Orient-Express.

Cómo es el Rocky Mountaineer, elegido como el mejor tren del mundo

Las rutas de este tren son el motivo principal de su fama, ya que el Rocky Mountaineer convierte el viaje en experiencia viajera única que pasa por las maravillosas Montañas Rocosas.

El camino de este tren atraviesa la Columbia Británica y Alberta en Canadá, y también va por Colorado y Utah en Estados Unidos, una aventura que explora las cordilleras más majestuosas del mundo.

El Rocky Mountaineer es el mejor tren del mundo. Foto: Instagram/rockymountaineer.

Una de las rutas más emblemáticas que recorre este tren une Vancouver con el pueblo montañoso de Banff, donde se ubica el Parque Nacional Banff y las aguas maravillosas del Lago Louise, un destino muy solicitado y fotografiado.

Otro camino destacado que realiza el Rocky Mountaineer es cuando atraviesa los cañones rojizos y dorados en camino a Colorado, las aguas transparentes y turquesas de la Bahía Horseshoe y los fiordos de Howe Sound.

“Nuestros viajes en tren le llevarán a través de algunos de los paisajes más impresionantes del mundo mientras disfrutas de un servicio de primera clase, gastronomía de inspiración regional y las ricas historias de nuestros anfitriones a bordo, todo desde la comodidad de nuestros vagones con cúpula de cristal”, describe la web oficial del Rocky Mountaineer.

El Rocky Mountaineer es el mejor tren del mundo. Foto: Instagram/rockymountaineer.

Cabe destacar que los paisajes que recorre este icónico y maravilloso tren se disfrutan por completo gracias a sus distintivos techos de cristal.

“Excelente manera de ver paisajes cambiantes con estilo”, “Servicio excelente, guías del tren excelentes, guías de autobús geniales, informados y entretenidos, ¡y un paisaje precioso e impresionante!”, fueron algunos de los comentarios de los votantes para la revista Travel + Leisure.

Los 5 mejores trenes del mundo, según la prestigiosa revista

Los trenes fueron calificados por los usuarios específicamente por su alojamiento, alimento, servicio, itinerarios, destinos y valor:

1. Rocky Mountaineer, Vancouver.

2. British Pullman, Londres.

3. Tren del Vino del Valle de Napa, California.

4. Venice Simplon-Orient-Express, diferentes rutas por Europa.

5. Tren Al Andalus, principalmente tiene itinerarios por Andalucía.