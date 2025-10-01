Empanadas salteñas, platos internacionales y música en vivo: llega una fiesta gastronómica con entrada gratis a CABA

Evento gastronomía. Foto: Pexels.

Este fin de semana, en el marco del evento del Gran Premio Jockey Club que se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro, también se hará la cuarta edición de la Fiesta de la Gastronomía Internacional, donde los turistas podrán disfrutar tanto comidas típicas de argentina como de distintos países. También incluirá una feria de artesanos, productos regionales y shows en vivo.

El festival gastronómico, que fue organizado por la Gran Feria Sabores y Artesanos, será este sábado 4 y domingo 5 a partir de las 11 horas.

Fiesta de la Gastronomía Internacional. Foto: Instagram.

Los detalles del evento gastronómico

La feria contará con food trucks, stands con carnes a la parrilla, empanadas salteñas y santiagueñas, y muchas más propuestas gastronómicas de provincias argentinas. En esta edición también se sumarán platos internacionales de países como Brasil, Paraguay y Perú.

Cabe recordar que la entrada es libre y gratuita y el ingreso al evento es por Av. Bernabé Márquez 700, Hipódromo de San Isidro. Además, quienes asistan al evento, dispondrán de estacionamiento en el interior del predio, también sin cargo.

“Será una oportunidad única para celebrar la diversidad y la alegría que nos une como países hermanos”, expresaron desde la organización del evento. También informaron que hará shows con bailes típicos nacionales, música en vivo y otras actividades culturales.

El evento gastronómico formará parte del Gran Premio Jockey Club, que se realizará este sábado a partir del mediodía, una de las carreras con más historia en el circuito nacional del turf que reúne a los mejores caballos de Argentina y Sudamérica.