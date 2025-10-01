No es Mercedes ni Suipacha: dónde y cuándo se celebra el delicioso Festival del Queso en Buenos Aires

El evento gastronómico combina historia, sabores y turismo. Los habitantes y turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de dos jornadas a pura tradición. Además, contará con la atractiva “Ruta del Queso”.

"Festival del Queso", en Los Toldos, Buenos Aires.

Cada año, en pleno corazón de la provincia de Buenos Aires, una comunidad trabaja cada día para celebrar la producción que forma parte del engranaje de la economía del lugar.

Se trata Los Toldos, ciudad que se transforma en la “Capital del Queso”. La localidad situada, a poco más de 4 horas en auto desde el Obelisco, a la vera de la Ruta Provincial N°65, celebra un festival que combina: historia, sabores y turismo.



Este 2025, el Festival del Queso en Los Toldos se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de octubre, ofreciendo a locales y turistas la oportunidad de disfrutar de dos jornadas a pura tradición.

La estrella del encuentro es el queso Gouda, producido desde hace más de 75 años en la región. La historia de esta tradición comenzó con los inmigrantes suizos y holandeses que trajeron consigo la receta original del queso Gouda.



El festival no se limita únicamente al queso. En cada edición, además de público, se suman nuevos protagonistas de la gastronomía regional. Por ejemplo: alfajores, conservas, dulce de leche, salamines y yogures.

El evento es una propuesta para toda la familia que invita a recorrer stands, degustar y llevarse a casa sabores únicos producidos en el lugar.



Uno de los principales atractivos para los visitantes es la “Ruta del Queso”, un recorrido turístico que permite conocer: espacios de producción, establecimientos queseros y tambos.

La fiesta también se convierte en un espacio de encuentro cultural, ya que además habrá: actividades pensadas para toda la familia, espectáculos en vivo, ferias de emprendedores y juegos infantiles.

Lugares recomendados para recorrer en Los Toldos

Además de ser reconocida por sus quesos, la ciudad de Los Toldos cuenta con otros atractivos como: estancias rurales que ofrecen hospedaje y experiencias de campo; laguna La Azotea y el museo Casa Evita.



Por estos motivos mencionados, el Festival del Queso es el plan perfecto para aprovechar el clima primaveral y, buena gastronomía en un entorno natural, que invita a desconectarse de la rutina.

¿Cómo llegar a Los Toldos?

Desde Capital Federal se toma la Ruta N°7 hasta Junín desviándose por Ruta N°65 hasta General Viamonte (Los Toldos).