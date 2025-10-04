Vacaciones “low cost” en Argentina: 3 opciones para viajar con promociones, reintegros y cuotas sin interés

La llegada de la primavera ofrece diferentes descuentos para conocer lugares turísticos y más escondidos de nuestro país, con precios mucho más accesibles.
sábado, 4 de octubre de 2025, 16:59
Descuentos y promociones para viajar por el país. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Viajar por la Argentina puede ser un plan fabuloso por la diversidad de paisajes, experiencias y culturas que se pueden disfrutar. Y en ese sentido, si se lo hace con descuentos, mejor aún.

Las promociones vigentes que existen ofrecen descuentos en vuelos, alojamientos y también programas de reintegros. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas lanzó un 20% de descuento para varios destinos dentro del país. Las 12 cuotas sin interés es otro atractivo para los fanáticos de viajar.

Mar del Plata. Foto: NA/Jose Scalzo.
Mar del Plata, uno de los destinos insignia del país. Foto: NA/Jose Scalzo.

Tres descuentos vigentes para viajar por Argentina

Descuento de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas ofrece desde el pasado jueves 2 hasta mañana domingo 5 de octubre, un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del territorio argentino, sin restricción de fecha ni de destino.

Se puede viajar con un 20% de descuento en vuelos. Foto: Unsplash

A este beneficio se puede acceder a través de la web oficial, o a través de la app de Aerolíneas y también mediante agencias de viajes. El descuento se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Descuentos y ofertas para La Rioja

A través del programa Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos, se da la oportunidad de la devolución del 50% de la inversión del viaje en “Chachos”, que a posteriori se pueden utilizar en la provincia ya sea en gastronomía, como en excursiones, así como también en hotelería e incluso en artesanías locales.

Parque Nacional Talampaya, La Rioja. Foto: Instagram.
Opciones de descuentos para La Rioja. Foto: Instagram.

Con esta iniciativa se busca potenciar al turismo interno y fortalecer la economía riojana. Desde el Gobierno convocaron a todos los representantes del sector turístico a adherirse al programa.

Ahora 12 y otras promociones vigentes

El programa 6, 9 y 12 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Nación está vigente, por lo que varios hoteles y centros recreativos se plegaron a este beneficios.

Además, alcanza a varios destinos, ciudades e incluso la Costa Atlántica, por lo que será de gran ayuda para aquellos que busquen veranear en el país.