Vacaciones “low cost” en Argentina: 3 opciones para viajar con promociones, reintegros y cuotas sin interés

La llegada de la primavera ofrece diferentes descuentos para conocer lugares turísticos y más escondidos de nuestro país, con precios mucho más accesibles.

Descuentos y promociones para viajar por el país. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Viajar por la Argentina puede ser un plan fabuloso por la diversidad de paisajes, experiencias y culturas que se pueden disfrutar. Y en ese sentido, si se lo hace con descuentos, mejor aún.

Las promociones vigentes que existen ofrecen descuentos en vuelos, alojamientos y también programas de reintegros. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas lanzó un 20% de descuento para varios destinos dentro del país. Las 12 cuotas sin interés es otro atractivo para los fanáticos de viajar.

Mar del Plata, uno de los destinos insignia del país. Foto: NA/Jose Scalzo.

Tres descuentos vigentes para viajar por Argentina

Descuento de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas ofrece desde el pasado jueves 2 hasta mañana domingo 5 de octubre, un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del territorio argentino, sin restricción de fecha ni de destino.

Se puede viajar con un 20% de descuento en vuelos. Foto: Unsplash

A este beneficio se puede acceder a través de la web oficial, o a través de la app de Aerolíneas y también mediante agencias de viajes. El descuento se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Descuentos y ofertas para La Rioja

A través del programa Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos, se da la oportunidad de la devolución del 50% de la inversión del viaje en “Chachos”, que a posteriori se pueden utilizar en la provincia ya sea en gastronomía, como en excursiones, así como también en hotelería e incluso en artesanías locales.

Opciones de descuentos para La Rioja. Foto: Instagram.

Con esta iniciativa se busca potenciar al turismo interno y fortalecer la economía riojana. Desde el Gobierno convocaron a todos los representantes del sector turístico a adherirse al programa.

Ahora 12 y otras promociones vigentes

El programa 6, 9 y 12 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Nación está vigente, por lo que varios hoteles y centros recreativos se plegaron a este beneficios.

Además, alcanza a varios destinos, ciudades e incluso la Costa Atlántica, por lo que será de gran ayuda para aquellos que busquen veranear en el país.