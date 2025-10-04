Vacaciones “low cost” en Argentina: 3 opciones para viajar con promociones, reintegros y cuotas sin interés
Viajar por la Argentina puede ser un plan fabuloso por la diversidad de paisajes, experiencias y culturas que se pueden disfrutar. Y en ese sentido, si se lo hace con descuentos, mejor aún.
Las promociones vigentes que existen ofrecen descuentos en vuelos, alojamientos y también programas de reintegros. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas lanzó un 20% de descuento para varios destinos dentro del país. Las 12 cuotas sin interés es otro atractivo para los fanáticos de viajar.
Tres descuentos vigentes para viajar por Argentina
Descuento de Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas ofrece desde el pasado jueves 2 hasta mañana domingo 5 de octubre, un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del territorio argentino, sin restricción de fecha ni de destino.
A este beneficio se puede acceder a través de la web oficial, o a través de la app de Aerolíneas y también mediante agencias de viajes. El descuento se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.
Descuentos y ofertas para La Rioja
A través del programa Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos, se da la oportunidad de la devolución del 50% de la inversión del viaje en “Chachos”, que a posteriori se pueden utilizar en la provincia ya sea en gastronomía, como en excursiones, así como también en hotelería e incluso en artesanías locales.
Con esta iniciativa se busca potenciar al turismo interno y fortalecer la economía riojana. Desde el Gobierno convocaron a todos los representantes del sector turístico a adherirse al programa.
Ahora 12 y otras promociones vigentes
El programa 6, 9 y 12 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Nación está vigente, por lo que varios hoteles y centros recreativos se plegaron a este beneficios.
Además, alcanza a varios destinos, ciudades e incluso la Costa Atlántica, por lo que será de gran ayuda para aquellos que busquen veranear en el país.