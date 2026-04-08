El hermoso Jardín Japonés que está a 50 km de CABA y es un oasis de relajación. Foto: Facebook Jardín Japonés Escobar

Inspirado en la estética y la filosofía de la cultura japonesa, el Jardín Japonés de Escobar combina armonía, contemplación y naturaleza en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad situada en el nordeste de Buenos Aires. Este tradicional parque vuelve a posicionarse como una alternativa accesible para familias, turistas y vecinos que buscan un respiro natural a pocos kilómetros de la hermosa Ciudad de Buenos Aires.

Un oasis de relajación: qué actividades se pueden hacer en el Jardín Japonés de Escobar

El Jardín Japonés de Escobar combina armonía, contemplación y naturaleza en uno de los espacios verdes más emblemáticos de CABA. Foto: Facebook Jardín Japonés Escobar

Con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, el jardín invita a desconectarse del ritmo cotidiano y a redescubrir el valor de los espacios verdes en medio del entorno urbano. El lago con peces de colores, pequeñas cascadas, puentes decorativos, farolas de piedra y una frondosa vegetación construyen un entorno ideal para caminar sin apuro, sacar fotografías o simplemente disfrutar de un momento de calma.

Además, durante el receso estival se convierte en un punto elegido por quienes buscan un plan sencillo para compartir en familia, tomar mate a la sombra de los árboles o recorrer un paisaje diferente sin alejarse demasiado de la ciudad.

Días, horarios y precios de las entradas del Jardín Japonés de Escobar

El jardín invita a desconectarse del ritmo cotidiano y a redescubrir el valor de los espacios verdes en medio del entorno urbano. Foto: Facebook Jardín Japonés Escobar

El parque abre sus puertas de martes a domingos, de 10:00 a 18:00 horas. Para ingresar no es necesario realizar una reserva previa: las entradas se adquieren directamente en la boletería del lugar.

Actualmente, la entrada general para mayores de 18 años tiene un valor de $2.700, mientras que los menores de entre 5 y 17 años abonan $2.000. Por su parte, los menores de 5 años, jubilados y personas con discapacidad cuentan con ingreso gratuito.

En cuanto a los medios de pago, el predio acepta efectivo, tarjetas y también pagos mediante código QR, lo que facilita el acceso para quienes deciden visitarlo de manera espontánea.

Dónde queda el Jardín Japonés de Escobar y cómo llegar desde CABA

Ubicado en la intersección de las calles Alberdi y Spadaccini, el predio ofrece un recorrido que mezcla paisajismo oriental, tranquilidad y contacto directo con elementos típicos de la cultura japonesa. Llegar al jardín es sencillo tanto en transporte público como en vehículo particular.

En auto

Se debe tomar la autopista Panamericana (ramal Escobar) hacia el norte hasta la bajada de la Ruta 25 (Avenida 25 de Mayo). Desde allí, avanzar hacia el este por la Ruta 25 y luego girar a la izquierda en Bernardo de Irigoyen. Finalmente, doblar nuevamente a la izquierda en Spadaccini y continuar unos 200 metros hasta el cruce con Alberdi, donde se encuentra la entrada al parque.

En colectivo

Varias líneas cuentan con paradas cercanas al predio, entre ellas: la 60, 176, 276, 291, 503 y 514.

En tren

El ramal Villa Ballester–Zárate del ferrocarril Mitre tiene una estación cercana: la estación Escobar. Desde allí, se debe caminar por Eugenia Tapia de Cruz en dirección a Panamericana durante unos 300 metros hasta la calle Alberdi, doblar a la izquierda y avanzar otros 100 metros hasta el acceso al jardín.

La historia detrás del Jardín Japonés de Escobar

El Jardín Japonés de Escobar fue inaugurado el 4 de octubre de 1969 como un regalo de la colectividad japonesa al partido de Escobar, en agradecimiento por la cálida bienvenida que recibieron los inmigrantes llegados al país décadas antes. En ese momento, la intendencia local estaba a cargo del ingeniero Alberto Ferrari Marín.

El parque fue diseñado bajo el estilo Ikeniwa, que significa “lago y piedra”, una composición paisajística que, en escala reducida, representa distintos elementos de la naturaleza como el agua, las rocas, la vegetación y los peces.

El Jardín Japonés de Escobar fue inaugurado el 4 de octubre de 1969 como un regalo de la colectividad japonesa al partido de Escobar. Foto: Facebook Jardín Japonés Escobar

Las piedras que forman parte del paisaje fueron traídas desde el río Anisacate, en la provincia de Córdoba, y transportadas hasta Escobar en tren y camiones. Los bloques de granito que se observan en el lago fueron tallados por presos de la cárcel de Sierra Chica.

Uno de los atractivos más llamativos del jardín son los peces koi, que fueron donados por un senador japonés y enviados al país en avión dentro de tubos de polietileno con oxígeno para garantizar su supervivencia durante el viaje.