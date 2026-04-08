Por menos de $7000 y en tren:

Baradero, Argentina. Foto: Instagram.

Viajar poco, gastar menos y cambiar de aire. Baradero, el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires, vuelve a posicionarse como una escapada práctica y económica para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.

Fundada en 1615 bajo el nombre de Santiago del Baradero, la ciudad es considerada el asentamiento más antiguo del territorio bonaerense. Su origen está ligado a las primeras reducciones indígenas y a la presencia franciscana a orillas del río Paraná, un legado que aún hoy se percibe en su trazado urbano, en sus construcciones históricas y en una identidad marcada por el vínculo con el río y la vida comunitaria.

Ubicado a 118 kilómetros de CABA, el destino mantiene el sello clásico de las localidades ribereñas: calles bajas, veredas anchas y un ritmo pausado que invita a recorrer sin prisa, a pie y con mate en mano.

Baradero está ubicado a una hora y media de CABA y sorprende por su tranquilidad. Foto: NA

Cuánto cuesta el viaje y qué descuentos hay

La principal ventaja del destino es su facilidad para llegar gracias al tren. El servicio de larga distancia que une Buenos Aires con Rosario parte todos los días desde Retiro y tiene parada en Baradero, lo que permite viajar sin auto y simplificar la escapada.

El tren sale alrededor de las 19:30 y llega cerca de las 22:50, un horario conveniente para organizar un fin de semana corto o incluso una salida de dos días. El trayecto también suma al plan, con paisajes de campo y pequeñas estaciones que marcan la transición urbana-rural.

En cuanto a los precios, el pasaje cuesta $6.100 en Primera y $7.900 en Pullman. La compra online incluye un descuento del 10%, mientras que jubilados acceden a una rebaja del 40% y las personas con discapacidad viajan gratis con certificado vigente.

Qué hacer en Baradero: río, paseos y lugares históricos

Baradero, el pueblo más antiguo de Argentina dotado de historia y encanto. Foto: Instagram.

Una vez en destino, la costanera sobre el río Paraná es una de las postales obligadas. Hay espacios verdes, sectores para sentarse frente al agua, propuestas gastronómicas y balnearios que ganan protagonismo en los días templados.

El casco urbano también ofrece recorridos clásicos. La Plaza Mitre concentra parte de la historia local, con monumentos y una réplica de la Pirámide de Mayo y funciona como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Otro imperdible es la Iglesia Santiago Apóstol, considerada una de las más antiguas de la provincia, además del Paseo del Puerto y el Paseo del Cristo, que cuenta con un mirador desde donde se obtienen vistas abiertas de la ciudad y el río.

Sin necesidad de grandes planes ni gastos elevados, Baradero propone una fórmula sencilla y efectiva: tren, historia, naturaleza y tiempo. A veces, eso alcanza para desconectarse.

Cómo comprar pasajes de tren online en Trenes Argentinos (paso a paso)

1. Ingresar al sitio oficial

Entrá al portal oficial. Desde ahí accedé a la sección “Venta de Pasajes”.

2. Elegir el servicio que necesitás

Seleccioná si vas a viajar en:

Trenes de Larga Distancia (Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Baradero, etc.)

Trenes Regionales (según disponibilidad)

La compra online está habilitada principalmente para servicios de larga distancia.

3. Completar los datos del viaje

En el buscador ingresá:

Estación de origen

Estación de destino

Fecha de ida (y vuelta si corresponde)

Cantidad de pasajeros

Luego hacé clic en “Buscar”.

4. Elegir horario y categoría

El sistema mostrará los trenes disponibles.Seleccioná:

Horario

Clase (Primera o Pullman, según el servicio)

Cada opción muestra precio, duración del viaje y disponibilidad.

5. Cargar los datos de los pasajeros

Ingresá los datos personales:

Nombre y apellido

DNI

Fecha de nacimiento

Revisá bien los datos: deben coincidir con el documento que vas a presentar al viajar.

6. Aplicar descuentos si corresponde

Antes de pagar, el sistema permite aplicar beneficios:

Jubilados y pensionados (40% de descuento)

Personas con discapacidad (pasaje gratuito con certificado)

Compra online (10% de descuento automático en muchos servicios)

Seleccioná la opción correcta y cargá la documentación solicitada si aplica.

7. Realizar el pago

El pago se hace 100% online con:

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Una vez aprobado, la compra queda confirmada.

8. Descargar o guardar el pasaje digital

Al finalizar:

Vas a recibir el pasaje por correo electrónico

También podés descargarlo en PDF

No es obligatorio imprimirlo: se puede mostrar desde el celular, junto con el DNI.

9. Presentarse el día del viaje

El día del viaje llegá a la estación con anticipación y llevá:

Pasaje digital o impreso

Documento de identidad

En algunas estaciones hay control previo antes del embarque.