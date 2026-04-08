La Carolina, de San Luis, fue elegido en 2023 como uno de los pueblos más lindos del mundo. Foto: NA

En pleno corazón de las sierras puntanas, La Carolina se consolidó como uno de los pueblos más valorados del país para el turismo tranquilo, histórico y cultural. Con apenas 300 habitantes, este pequeño enclave de San Luis propone una experiencia distinta, lejos de las multitudes y marcada por su pasado minero.

El pueblo está ubicado al pie del cerro Tomolasta, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, rodeado de valles y senderos serranos. Su paisaje natural y su ritmo pausado explican por qué se volvió una alternativa cada vez más buscada para escapadas cortas y recorridos no tradicionales.

Dónde queda La Carolina y por qué es un pueblo único

A unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, La Carolina nació en el siglo XVIII como asentamiento minero. Ese origen sigue vivo y se transforma hoy en uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

La Carolina, San Luis. Foto X.

La propuesta más emblemática es la visita guiada a las antiguas minas, donde los visitantes ingresan a los túneles del cerro con cascos y linternas para conocer cómo trabajaban los primeros exploradores. La experiencia se completa en el río Amarillo, con demostraciones del tradicional lavado de oro en bateas.

El recorrido urbano también guarda una joya cultural: el Museo de la Poesía Manuscrita. Construido íntegramente en piedra, el espacio rinde homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur, poeta y filósofo nacido en el pueblo 1797, y conserva manuscritos originales de valor patrimonial.

Mina, oro y turismo histórico: la experiencia central del pueblo

La Carolina, en San Luis. Foto: La Carolina San Luis.

Quienes buscan sumar naturaleza e historia prehispánica encuentran opción a pocos kilómetros. La Gruta de Inti Huasi es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la provincia y permite observar vestigios de las comunidades originarias que habitaron la región.

La oferta se amplía con trekking por los cerros, caminatas y cabalgatas que recorren antiguos senderos serranos, ideales para conocer el paisaje desde otra perspectiva y sin exigencias físicas.

La gastronomía local acompaña la experiencia con una impronta bien criolla. En los comedores y casas del pueblo se destacan platos como chivo a la masa, cordero al disco, carnes asadas y empanadas cortadas a cuchillo, acompañadas por vinos y cervezas artesanales de producción puntana.

Excursiones mineras y reconocimiento internacional

Ubicado en San Luis, La Carolina tiene orígenes coloniales. Foto: agenciasanluis

El pasado minero sigue vivo a través de experiencias turísticas. Guiados por especialistas, los visitantes pueden internarse en antiguas galerías de hasta 400 metros y conocer cómo se trabajaba el oro hace más de 200 años.

Otra postal habitual es la búsqueda de pepitas en el río Amarillo, una actividad que despierta curiosidad y mantiene intacto el espíritu aventurero que dio origen al pueblo.

Ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y rodeada por arroyos cristalinos, La Carolina fue distinguida en 2023 por ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages del mundo, en reconocimiento a la preservación de su patrimonio, su entorno natural y su propuesta cultural.

Cómo llegar a La Carolina desde la ciudad de San Luis

Para llegar, desde la capital provincial se toma la Ruta Provincial 9 hacia el norte. El trayecto, completamente asfaltado, demora poco más de una hora y atraviesa un camino serrano que anticipa la calma del destino.

También es posible viajar en transporte público, mediante colectivos interurbanos que parten desde la Terminal de Ómnibus de San Luis y arriban directamente al centro del pueblo.

Cómo llegar a La Carolina desde Buenos Aires

Desde Buenos Aires, la forma más habitual de llegar a La Carolina es por vía terrestre. El viaje en auto demanda aproximadamente 11 a 12 horas, con un recorrido cercano a los 900 kilómetros.

La traza más directa es tomar la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de San Luis y, desde allí, continuar por la Ruta Provincial 9 hacia el norte. Ese último tramo, de unos 80 kilómetros, es totalmente asfaltado y atraviesa un paisaje serrano hasta ingresar al pueblo.