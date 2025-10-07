Fin de semana largo en octubre 2025: cuáles son los destinos más elegidos y cuánto sale un paquete de viaje
El feriado del 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se trasladó al próximo viernes 10 y aumentaron las búsquedas para realizar una escapada de fin de semana largo.
En las últimas semanas, se registró un aumento del 97% en comparación con las tres semanas anteriores, con un 141% de alza en destinos nacionales y un 55% en internacionales.
Los destinos nacionales más elegidos son Córdoba, con un 194% de alza; Salta, con un 165%; Mendoza, 162%; Bariloche, 114% y, por último, Iguazú, con un aumento del 72%. En el plano internacional, los destinos más elegidos son Chile y Brasil.
Para disfrutar de un fin de semana largo, los paquetes de viaje son una alternativa conveniente para los bolsillos de la gente, ya que se puede acceder a tarifas integradas que pueden representar hasta un 30% de ahorro en comparación a la compra de los servicios por separado.
Ofertas para viajar el fin de semana largo
La empresa Despegar volvió a lanzar “Tarjetazo”, un programa que brinda beneficios especiales todos los días con los distintos bancos y billeteras virtuales: en viajes nacionales los descuentos son de hasta un 15% y hasta 12 cuotas sin interés. Por su parte, para quienes eligen un viaje internacional, los descuentos pueden ser de hasta un 25% y en 3 cuotas.
Las tarjetas que forman parte de este programa son:
- Mercado Pago
- Banco Santander
- BBVA
- Macro
- Galicia
- ICBC
- Ualá
- Prex
Los paquetes disponibles para una escapada
Por su parte, Despegar también ofrece distintos paquetes para disfrutar este fin de semana largo:
- Córdoba: 2 noches en octubre (del 10 al 12) tiene un valor de $464.085. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, gimnasio, sauna y terraza.
- Santiago de Chile: 2 noches en octubre (del 10 al 12) a $565.119. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 4 estrellas con piscina, y gimnasio.
- Salta: 2 noches en octubre (del 10 al 12) a $798.245. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con jardín y terraza.
- Buzios: 2 noches en octubre (del 10 al 12) a $766.750. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 2 estrellas con salón de juegos, pool y terraza.
Cabe destacar que todos los valores detallados son precios por persona.