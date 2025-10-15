Festivales populares y escapadas de fin de semana en octubre: las 5 mejores opciones para visitar en familia

El comienzo del décimo mes del año ofrecerá alternativas que abarcan desde asado de tira, lechones y hasta alfajores en diferentes puntos del país. Conocé los días y horarios de cada fiesta sin salir de Buenos Aires.

Octubre traerá festivales en distintos puntos de Buenos Aires. Foto: viamontedigital.com.ar

La primavera y el fin de semana se unen para planificar una escapada rural dentro de Buenos Aires. En este contexto, el calendario de festivales populares ofrece un amplio abanico de opciones que reúnen gastronomía y tradición.

Los festivales populares que habrá este fin de semana en Buenos Aires

1- 48º Fiesta Provincial del Inmigrante (Berisso)

48º Fiesta Provincial del Inmigrante (Berisso) Foto: Instagram @fiestaprovincialdelinmigrante

Festival de colectividades con patio gastronómico y artesanías. Se realiza del viernes 3 al domingo 5 de octubre, desde el mediodía, en diferentes espacios de Berisso. La entrada es gratuita.

La fiesta continuará los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, y finalizará con el desfile de clausura.

2- Fiesta del Asado de Tira (Campana)

Fiesta del Asado de Tira (Campana) Foto: Facebook

El domingo 5 de octubre, de 11:00 a 14:00, en el Campito de Siderca (Campana), a menos de 80 km de Capital. La entrada es gratuita.

Habrá campeonato de asadores, campeonato de truco, kermesse de juegos campestres, puestos de cómidas y shows folklóricos.

3- 62º Fiesta Nacional de la Flor (Escobar)

Del sábado 4 al domingo 12 de octubre, de 09:00 a 19:00, en el predio Ciudad Floral (Mateo Gelves 1051), una verdadera fiesta primaveral llena de flores y muchos años de tradición.

Este año, el girasol será la flor representativa de la fiesta. Es el símbolo del amor, sol y la admiración, la felicidad, la vitalidad y la energía en todo Occidente.

El folleto de la edición número 62 de la Fiesta Nacional de la Flor, en Escobar. Foto: Instagram @fiestanacionaldelaflor

La entrada cuesta $10.000 para mayores de 10 años. Jubilados y pensionados y vecinos de Escobar: $8.000. Personas con discapacidad y menores de 10 años entran gratis.

Habrá propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo. En el caso de los shows, la entrada consistirá en 4 alimentos no perecederos para comedores del distrito, centros de jubilados y al programa Escobar Hambre Cero.

4- Festín Edición Kilómetro del Alfajor (General Belgrano)

Festín Edición Kilómetro del Alfajor (General Belgrano) Foto: Facebook

Sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 12:00 a 21:00, en el predio Juan Dobos (General Belgrano), a 150 km de Capital. La entrada es gratuita.

Habrá degustaciones exclusivas, espacios para los más chicos, masterclass con referentes de la pastelería y chocolatería y stands de venta al público.

5- Gran Lechonada en Antonio Carboni (Lobos)

Gran Lechonada en Antonio Carboni (Lobos) Foto: Instagram @cultura_lobos

El sábado 5 de octubre, a partir de las 10:00, en el predio del ferrocarril de Carboni (a 130 km de Capital). La entrada es gratuita.

Habrá artistas en vivo, ballets folklóricos, desfile de centros tradicionalistas, gastronomía rural e instituciones locales, y servicio de cantina.