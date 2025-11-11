Arena Mar del Plata abre sus puertas en 2026: cómo será el nuevo centro cultural que reemplazará a la tienda más icónica

El espacio, que se distribuirá en tres plantas, y está diseñado para ofrecer una experiencia completa a los asistentes. El flamante complejo se instalará en la histórica esquina de Avenida Luro y San Juan.

Así será el nuevo Arena Mar del Plata. Foto: contrastemdp

Mar del Plata proyecta un nuevo impulso para su escena cultural y de entretenimiento con la construcción del Arena Mar del Plata (Arena MDP), un moderno complejo impulsado por Ref Group.

La apertura del espacio está prevista para el segundo semestre de 2026 y promete consolidar a la ciudad marplatense como uno de los principales polos de espectáculos del país.

El interior del Arena Mar del Plata. Foto: contrastemdp

El flamante complejo se instalará en la histórica esquina de Avenida Luro y San Juan, en el predio donde funcionó la tradicional tienda Los Gallegos.

El Arena MDP se postula como un centro integral de 6.000 metros cuadrados que albergará un microestadio adaptable, salas multipropósito para actividades culturales y un polo gastronómico de funcionamiento diario.

Los puntos claves de su estratégica ubicación:

El interior del Arena Mar del Plata. Foto: contrastemdp

A solo 50 metros de la estación de tren y terminal de Ómnibus.

A 5 minutos de la Municipalidad de General Pueyrredon.

A 10 minutos de las playas más populares de Mar del Plata.

A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla.

Detalles y servicios del Arena Mar del Plata

El nuevo complejo se enfocará en tres áreas principales de funcionamiento:

El interior del Arena Mar del Plata. Foto: contrastemdp

1- Microestadio: contará con un campo adaptable a diferentes tipos de eventos, y dispondrá de plateas y palcos VIP de máximo confort, incluyendo estacionamiento privado para los ocupantes de palcos.

2- Salas multipropósito: destinadas a la realización de diversas actividades artísticas y culturales, estas salas buscan fomentar el desarrollo local y la expresión.

3- Polo gastronómico (Food Court AMP): ubicado sobre la Avenida Luro, este sector funcionará todos los días, independientemente de la programación de eventos del microestadio.

Tendrá un formato mall que ofrecerá distintos locales de marcas reconocidas y una barra principal. El diseño incluye barras funcionales y mesas, buscando combinar estilo y confort en un ambiente seguro para toda la familia.

Ref Group busca con el Arena Mar del Plata no solo ofrecer un nuevo espacio de entretenimiento, sino también revitalizar un punto neurálgico de la ciudad, consolidando una nueva oferta cultural y gastronómica a partir de 2026.