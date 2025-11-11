El Tren Patagónico implementará un nuevo sistema digital de venta de pasajes: cómo funcionará y cuál es el objetivo

El proyecto forma parte del proceso de modernización integral que la empresa estatal lleva adelante para optimizar su funcionamiento y facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios.

Tren Patagónico. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Tren Patagónico implementará un nuevo sistema digital de venta de pasajes que reemplazará al actual, vigente desde 2008.

El Tren Patagónico implementará un nuevo sistema digital de venta de pasajes. Foto: Gobierno de Río Negro.

Durante una entrevista con el programa “Tocá Madera” de ’Radio Noticias’, el presidente de la entidad, Roberto López, explicó que la herramienta se desarrolla junto a Fundación 360, entidad que resultó adjudicataria del concurso convocado por la empresa.

El flamante sistema permitirá que los pasajeros puedan comprar sus pasajes en línea, de forma parecida a la adquisición de boletos aéreos o de colectivos, y acceder a información actualizada sobre disponibilidad, horarios, tarifas y servicios adicionales.

“El objetivo es que el cliente pueda comprar su pasaje como si fuera un boleto de avión o colectivo, y que pueda ver en la página todo lo que necesita saber del Tren Patagónico”, ejemplificó López.

La puesta en marcha también incluirá mejoras en la infraestructura tecnológica de las estaciones principales: Bariloche, Ingeniero Jacobacci, San Antonio y Viedma, que contarán con conectividad y sistemas internos de venta digital.

“Queremos que cada estación tenga conexión para vender exactamente igual que las demás, porque hoy hay algunas operaciones que todavía se manejan con reservas internas”, indicó el presidente del Tren Patagónico.

El nuevo sistema se encuentra en etapa de desarrollo y pruebas, con el objetivo de estar operativo para la próxima temporada de verano. Según López, “será un importante paso dentro del proceso de modernización que estamos llevando adelante en todos los puntos de la empresa”.

¿Cuánto cuestan los pasajes del Tren Patagónico?

Según la información publicada en la web oficial del Tren Patagónico, los precios de los pasajes son los siguientes:

Pullman residente: $65.500

Pullman no residente: $78.700

Camarote residente: $91.000

Camarote no residente: $110.000

Menores de 12 años: desde $64.000 (residentes) y $77.000 (no residentes).

Por otro lado, se ofrecen descuentos para residentes y jubilados, junto con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.