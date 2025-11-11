Noche de los Templos 2025: cuándo es, cuáles participan y qué actividades habrá

Este 2025, unos 100 templos de la Ciudad de Buenos Aires abrirán sus puertas para invitar a ciudadanos y turistas a compartir su patrimonio religioso, histórico, cultural, gastronómico y arquitectónico.

Basílica de San Francisco. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la novena edición de la Noche de los Templos, una oportunidad única para explorar la religiosidad y la cultura de los diferentes cultos que conviven en los barrios porteños.

Este 2025, unos 100 templos abrirán sus puertas para invitar a ciudadanos y turistas a compartir su patrimonio religioso, histórico, cultural, gastronómico y arquitectónico.

Cuándo y a qué hora es la Noche de los Templos 2025

La Noche de los Templos 2025 se desarrollará el sábado 29 de noviembre, desde las 20 hasta las 00.

Basílica de San José de Flores. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué hacer en la Noche de los Templos 2025

En esta edición, la Ciudad estará cargada de actividades: habrá 5 circuitos guiados disponibles, que saldrán a las 20:30 y 21, en San Cristóbal, Palermo, Centro sur, Centro norte y Belgrano.

Si bien no hace falta inscripción, se sugiere estar 15 minutos antes del horario de salida. La información detallada estará disponible en la web oficial de La Noche de los Templos.

Además, los distintos credos compartirán sus ceremonias rituales, como la havdalá (finalización del shabat), una adoración eucarística y una meditación guiada, entre otras.

Los visitantes también podrán participar de espectáculos musicales, charlas, exposición de pintura y escultura y hasta podrán probar sabores tradicionales de distintas comunidades.

Podés enterarte de las zonas y actividades de los templos o comunicándote con Boti, el WhatsApp de la Ciudad: 5491150500147.

Qué templos participan

Algunas de las propuestas son:

Nuestra Señora del Socorro (Juncal 888) : estará presente la Orquesta Universidad del Salvador y alumnos de la Facultad de Música de la UCA con muestras de piano, coro y solistas.

Fo Guang Shan (Av. Crámer 1733) : habrá visita guiada, meditación, taller de caligrafía china y ceremonia de bendición.

Comunidad Bene Mizrah (Salguero 758) : música sefardí en Laud, propuesta gastronómica sefardí, visita guiada por la Biblioteca y la Sinagoga.

Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (Ciudad de la Paz 384) : canto de mantras, clase de filosofía védica y clase de cocina vegetariana con degustación.

Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553): serie de charlas acerca del Islam, sus creencias, la historia del Islam en Argentina, espacio de diálogo con preguntas y respuestas.

Templo Fo Guang Shan. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Iglesia Cristiana Evangélica Eslava (Saavedra 1283) : degustación de platos típicos, presentación coral y charla sobre historia de la iglesia.

Catedral Ortodoxa San Jorge (Av. Scalabrini Ortiz 1261) : charla sobre la historia de la Iglesia Ortodoxa, obra de teatro de los niños de Catequesis de la Catedral sobre la Navidad. Muestra de Coro Bizantino en Español y en Árabe.

Capilla de Belgrano (Zabala 2005) : recepción de visitantes, entrega de folletos, presentaciones musicales, muestra del Coro Harmony de Buenos Aires, visita guiada y stands sobre los programas que llevan adelante.

Comunidad Llegar Alto (Guido 1952): muestra fotográfica, música en vivo por parte de la banda estable de la iglesia y performance artística.

También habrá pase libre en Ecobici

El pase de Ecobici estará disponible únicamente para aquellas personas que tengan la app de BA Ecobici. Podrás realizar cuatro viajes de hasta 45 minutos cada uno, desde las 19:30 hasta las 00:00 h.