Oasis en Argentina: los 4 restaurantes que los hermanos Gallagher recomiendan en Buenos Aires

Antes de los dos shows programados para el fin de semana en River, Liam y Noel compartieron un mapa con sus lugares favoritos marcados para que sus fans puedan compartir un momento antes del gran evento.

Oasis. Foto: Reuters.

Falta menos de una semana para el esperado regreso de Oasis a la Argentina. Para honrar a sus fans y a la gastronomía porteña, Liam y Noel Gallagher compartieron un mapa interactivo con sus restaurantes y bares favoritos, para poder disfrutar la previa de la gira Live’25.

La iniciativa forma parte de la gira mundial de la banda y permite a los seguidores conocer bares, disquerías y otros puntos de interés relacionados con la banda antes de verlos en vivo. El mapa, disponible en la página oficial de Oasis, está personalizado según cada ciudad de la gira.

En el caso de Buenos Aires, los Gallagher destacaron locales gastronómicos, bares y espacios culturales emblemáticos, ofreciendo a sus fans argentinos una guía única para vivir la previa de sus shows.

Mapa interactivo gastronómico de Oasis Foto: Captura

Este mapa, además, ofrece la posibilidad de consultar las fechas del tour y comprar productos oficiales de forma online, para sumergir a los fans en la experiencia Oasis incluso antes de los conciertos en River.

Durante el viernes 14 y sábado 15 de noviembre, desde las 22 hs, se realizará una previa con música y videos de Oasis, cervezas, tragos temáticos, souvenirs y la banda proyectada en pantalla gigante.

Uno por uno: cuáles son los bares y restaurantes elegidos por los hermanos Gallagher en Buenos Aires

Entre los lugares seleccionados por la banda, se destacan cuatro puntos que se convertirán en puntos de encuentro para fanáticos:

El Holandés Errante – C. Dr. Pedro I. Rivera 4700

Bar de rock alternativo donde sonará música de Oasis toda la noche durante la semana previa a los shows.

Morro Café – Mcal. Antonio José de Sucre 3010

Los fans podrán disfrutar de un café mientras escuchan los vinilos de la banda.

Anuncio de Oasis en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram Oasis.

Strummer Bar – Godoy Cruz 1631, Palermo

Un clásico punto de encuentro para los seguidores de Oasis, con la playlist oficial del tour sonando antes de los conciertos.

DeBar - Lavalle 3602, Almagro

Este sitio será otra de las opciones para los fanáticos que buscan escuchar sus canciones y ver sus videos antes de los esperados shows.

Oasis se presentará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Estadio River Plate (Figueroa Alcorta 7597, CABA). Las entradas están agotadas, marcando el regreso de la banda al país después de más de 15 años.