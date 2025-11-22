Trenes de larga distancia: cómo comprar pasajes para viajar a Mar del Plata en las vacaciones 2026 de forma online

Desde Trenes Argentinos acercaron el detalle de los recorridos y precio del transporte para las vacaciones 2026. Conocé toda la información para viajar por el país.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Con la llegada del fin de año, muchas familias ya analizan qué hacer en las vacaciones y los destinos posibles. En este marco, Mar del Plata aparece como una opción muy potable dentro de la provincia de Buenos Aires. Uno de sus beneficios es que se puede llegar en tren de larga distancia desde CABA.

Trenes Argentinos anunció el cronograma de viajes y precios de los servicios a Mar Del Plata para diciembre, enero, febrero y el comienzo de marzo 2026.

Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once y otras estaciones intermedias habilitadas. Además, aparece como opción el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Otro aspecto importante es que los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía.

Cómo comprar pasajes de trenes para viajar a Mar del Plata

Primero se debe acceder al sitio web de la venta Luego, seleccionar el punto de salida, así como también el destino, en este caso Mar del Plata. También hay que indicar la fecha de salida y la cantidad de personas que viajarán. El sistema muestra todos los servicios disponibles, así como también la disponibilidad en las categorías. Se deberá elegir entre Primera y Pullman. Luego hay que cargar los datos del pasajero que solicita la plataforma. Por último, se debe realizar el pago con los medios ofrecidos, que pueden ser con tarjeta de débito, crédito, Mercado Pago y otras alternativas.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Precios para viajar a Mar del Plata en tren

Hasta el 11 de diciembre, los precios serán de $35.000 para primera y $42.000 para pullman. Luego, subirán a $38.000 y $45.000, respectivamente.

Trenes de larga distancia: recorridos y horarios para viajar a Mar del Plata

Buenos Aires - Mar del Plata (diciembre, enero y febrero)

Hasta el 11 de diciembre, circularán dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17. El regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Desde el 12, pasan a ser tres viajes de ida y vuelta por día, “con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10″.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.