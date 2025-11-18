Trenes de larga distancia: precios, horarios y recorridos para viajar a Mar del Plata, Bragado y Junín en el verano 2026

Desde Trenes Argentinos acercaron el detalle de los recorridos y precio del transporte para el noveno del año. Conocé toda la información para viajar por el país.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Argentina tiene distintos destinos turísticos para descubrir y explorar. La buena noticia es que los trenes de larga distancia conectan muchos sitios a un precio económico. Por esto mismo, hubo novedades importantes de cara a las vacaciones 2026.

Trenes Argentinos anunció el cronograma de viajes y precios de los servicios a Mar Del Plata, Bragado y Junín para diciembre, enero, febrero y el comienzo de marzo 2026.

Cabe recordar que las entradas se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Otro aspecto importante es que los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía.

Trenes de larga distancia: recorridos, horarios y precios para el verano 2026

Buenos Aires - Mar del Plata (octubre y noviembre)

Hasta el 11 de diciembre, circularán dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17. El regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Desde el 12, pasan a ser tres viajes de ida y vuelta por día, “con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10″.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Precios: hasta el 11 de diciembre, los precios serán de $35.000 para primera y $42.000 para pullman. Luego, subirán a $38.000 y $45.000, respectivamente.

Buenos Aires - Bragado (diciembre, enero y febrero)

Funcionan tres servicios semanales que parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:55.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Las siete estaciones que forman el recorrido son: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Precios: desde $7.500 en primera y $9.000 en pullman.

Buenos Aires - Junín (diciembre, enero y febrero)

Este servicio cuenta con una salida diaria que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

Las 10 estaciones del recorrido son: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Precios: El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar en este enlace.