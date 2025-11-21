Fiesta del Puré 2025: qué hacer en French, el pequeño pueblo que tenés que conocer este fin de semana largo

A 270 km de Buenos Aires, este pueblo se prepara para recibir visitantes con degustaciones, exhibiciones, cena show y nuevas propuestas turísticas en su celebración más emblemática.

French, en 9 de Julio. Foto: Diario 9 de Julio.

En el corazón del partido bonaerense de 9 de Julio, a 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la pequeña localidad de French vuelve a encender su identidad cultural con una nueva edición de la Fiesta del Puré.

El tradicional evento, que este año justo cae en fin de semana largo, es en un atractivo turístico ideal para quienes buscan escapadas cortas, actividades al aire libre y una propuesta gastronómica diferente en un entorno rural.

Fiesta del Puré en French. Foto: Facebook / Fiesta Del Puré.

Con unos 800 habitantes y un fuerte sentido de pertenencia comunitaria, French mantiene desde hace 15 años una celebración que comenzó como una iniciativa vecinal y hoy es considerada de interés municipal y provincial.

La fecha, que este año está fijada para el día sábado 22 de noviembre, no solo convoca a residentes del partido de 9 de Julio, sino también a visitantes de otras regiones que encuentran en este rincón bonaerense una experiencia auténtica y cercana.

Un pueblo con historia y tradición rural

La localidad, conocida originalmente como Manuel B. Gonnet, adoptó su nombre actual por la estación ferroviaria French, en homenaje al teniente coronel Domingo French, protagonista de la Revolución de Mayo de 1810.

French, en 9 de Julio. Foto: Facebook / Proyecto Pulpería.

French conserva una arquitectura típica de los pequeños asentamientos rurales, con la Avenida San Martín como eje y una plaza central que funciona como punto de encuentro para vecinos y visitantes. En este marco se desarrolla buena parte de la actividad del fin de semana festivo.

Fiesta del Puré 2025: qué hacer durante el fin de semana largo

La Fiesta del Puré ofrece una agenda variada que combina tradición culinaria, espectáculos y actividades populares que conviven en un ambiente familiar. Estas son algunas de las propuestas para disfrutar durante la edición 2025:

1. Degustar variedades de puré y recorrer el paseo gastronómico

Con stands de instituciones locales y opciones de comida criolla, el puré se convierte en protagonista absoluto del menú. Los visitantes pueden probarlo en distintas versiones: clásico, rústico, saborizado o como acompañamiento de fiambres y carnes asadas.

Fiesta del Puré en French. Foto: Facebook / Fiesta Del Puré.

2. Participar de la cena show del sábado

El sábado por la noche el salón del Club Atlético French recibe a vecinos y turistas con una cena show que incluye presentaciones artísticas, música en vivo y baile. El menú gira en torno al puré y sus diversas preparaciones.

3. Presenciar la misa y el izamiento de la bandera

El domingo comienza con la recepción de autoridades y el tradicional izamiento de la bandera nacional y local. Luego se celebra una misa en Acción de Gracias por un nuevo aniversario de French.

Para quienes buscan un plan diferente durante el fin de semana largo, French ofrece una combinación singular: tradición culinaria, historia local, hospitalidad rural y un evento que crece año tras año gracias al esfuerzo comunitario.

Fiesta del Puré en French. Foto: Facebook / Fiesta Del Puré.

La Fiesta del Puré se consolidó como una oportunidad para descubrir un pueblo con identidad propia, recorrer sus calles tranquilas y disfrutar de una propuesta gastronómica que rescata el valor de lo simple. Este 2025, su nueva edición vuelve a demostrar que incluso las celebraciones más pequeñas pueden convertirse en grandes experiencias culturales y turísticas.

Cómo llegar a French desde CABA