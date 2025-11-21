La feria más tentadora regresa a CABA: cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival del Sándwich

Dos días para probar las propuestas más creativas y deliciosas de Buenos Aires, con 30 puestos y food trucks, 150 variedades de sándwiches, cerveza artesanal, coctelería y buena música.

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a cocineros y restaurantes especializados Foto: Buenosaires.gob

Llega a la Ciudad de Buenos Aires el Festival del Sándwich, una feria exclusiva que promete ser el paraíso para los amantes de las combinaciones entre panes. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a cocineros y restaurantes especializados que presentarán más de 200 variedades de sándwiches, incluyendo opciones exóticas, de autor y hasta aquellas que se volvieron virales en redes sociales.

La feria más tentadora regresa al Hipódromo de Palermo para su segunda edición. Una experiencia gastronómica única que celebra al plato más versátil y querido del mundo.

La feria más tentadora regresa al Hipódromo de Palermo Foto: Buenosaires.gob

Qué habrá en el Festival del Sándwich

El Festival te espera el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, entre las 12 y las 23 horas, con una atractiva propuesta gastronómica, con tres ejes principales:

Sándwiches del mundo con “sánguches” típicos de distintos países, preparados por especialistas: sandos japoneses, baos chinos, paninis italianos, arepas colombianas, choripán argentino, falafel pita de medio oriente, croque- monsieur francés, montreal smoked meet canadiense, vada pad de la India, toast skagen sueco, chivito uruguayo, bocatas españolas, y muchos más, entre los más representativos y sabrosos en diferentes países.

Sándwiches de autor, para las propuestas que se destacan en restaurantes y bares de Buenos Aires por su creatividad en el uso de panes e ingredientes, que los vuelven únicos y deseables.

Sándwiches virales, para aquellos que se han popularizado en las redes sociales, generando un gran interés y debate por su combinación inusual de ingredientes, su forma de preparación o su aspecto llamativo, que los convierte en tendencia. El “ribwich”, el “hattogu o pancho coreano”, o el “chinchupán”, entre otros.

El festival gastronómico para el fin de semana Foto: Buenosaires.gob

Qué locales venderán comida en el Festival del Sándwich

AntiGourmet: choripanes

Kopán: pancho coreano

Austin Smokehouse: pulled pork, rib wichs

Sabro: crispy chicken sandwich

El Botija: chivitos uruguayos

Holy Bagel: bagels y sabij

Asado Campero: sándwich de vacío

Full Criollo: arepas y pepitos

1980: banh mi

Koko Bao Bar: baos

Ligre: foccaccinos

Sanguchero: sándwich de milanesa tucumano

Mautino: bocatas y montaditos

Shivos: hamburguesas smash

Mochica: sándwich de chicharrón

Pastrón: sándwich de pastrami

Robertinho: baurú y sándwich de picaña

Sangucheto: sándwich de autor

Shami: hamburguesa de shawarma y falafel pita

Uría: sándwiches con queso raclette

Sapore Squisito: chipancho, y sandwiches en chipá (sin tacc)

Datos sobre el festival

¿Cuándo?

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre, de 12 a 23 h

¿Dónde?