La feria más tentadora regresa a CABA: cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival del Sándwich
Dos días para probar las propuestas más creativas y deliciosas de Buenos Aires, con 30 puestos y food trucks, 150 variedades de sándwiches, cerveza artesanal, coctelería y buena música.
Llega a la Ciudad de Buenos Aires el Festival del Sándwich, una feria exclusiva que promete ser el paraíso para los amantes de las combinaciones entre panes. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a cocineros y restaurantes especializados que presentarán más de 200 variedades de sándwiches, incluyendo opciones exóticas, de autor y hasta aquellas que se volvieron virales en redes sociales.
La feria más tentadora regresa al Hipódromo de Palermo para su segunda edición. Una experiencia gastronómica única que celebra al plato más versátil y querido del mundo.
Qué habrá en el Festival del Sándwich
Dos días para probar las propuestas más creativas y deliciosas de Buenos Aires, con 30 puestos y food trucks, 150 variedades de sándwiches, cerveza artesanal, coctelería y buena música.
El Festival te espera el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, entre las 12 y las 23 horas, con una atractiva propuesta gastronómica, con tres ejes principales:
También podría interesarte
Sándwiches del mundo con “sánguches” típicos de distintos países, preparados por especialistas: sandos japoneses, baos chinos, paninis italianos, arepas colombianas, choripán argentino, falafel pita de medio oriente, croque- monsieur francés, montreal smoked meet canadiense, vada pad de la India, toast skagen sueco, chivito uruguayo, bocatas españolas, y muchos más, entre los más representativos y sabrosos en diferentes países.
Sándwiches de autor, para las propuestas que se destacan en restaurantes y bares de Buenos Aires por su creatividad en el uso de panes e ingredientes, que los vuelven únicos y deseables.
Sándwiches virales, para aquellos que se han popularizado en las redes sociales, generando un gran interés y debate por su combinación inusual de ingredientes, su forma de preparación o su aspecto llamativo, que los convierte en tendencia. El “ribwich”, el “hattogu o pancho coreano”, o el “chinchupán”, entre otros.
Qué locales venderán comida en el Festival del Sándwich
- AntiGourmet: choripanes
- Kopán: pancho coreano
- Austin Smokehouse: pulled pork, rib wichs
- Sabro: crispy chicken sandwich
- El Botija: chivitos uruguayos
- Holy Bagel: bagels y sabij
- Asado Campero: sándwich de vacío
- Full Criollo: arepas y pepitos
- 1980: banh mi
- Koko Bao Bar: baos
- Ligre: foccaccinos
- Sanguchero: sándwich de milanesa tucumano
- Mautino: bocatas y montaditos
- Shivos: hamburguesas smash
- Mochica: sándwich de chicharrón
- Pastrón: sándwich de pastrami
- Robertinho: baurú y sándwich de picaña
- Sangucheto: sándwich de autor
- Shami: hamburguesa de shawarma y falafel pita
- Uría: sándwiches con queso raclette
- Sapore Squisito: chipancho, y sandwiches en chipá (sin tacc)
Datos sobre el festival
¿Cuándo?
- Sábado 22 y domingo 23 de noviembre, de 12 a 23 h
¿Dónde?
- Hipódromo de Palermo | Av. del Libertador y Dorrego
- Entrada libre y gratuita