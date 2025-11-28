Una Navidad diferente: los 3 encantadores pueblitos argentinos ideales para pasar las fiestas

Descubrí cuáles son los destinos más navideños del país. Tradiciones únicas, paisajes naturales y actividades para toda la familia.

Pueblitos para festejar la Navidad. Foto: Carolina Herrera.

La Navidad es un momento único en el año. En Argentina, esta festividad se mezcla con las costumbres y tradiciones locales, lo cual pinta con un color característico esta época especial. Calor, risas y sonrisas adornan la llegada de Papá Noel.

Para quienes además desean disfrutar de grandes paisajes existen tres pueblitos ideales para pasar Nochebuena y Navidad.

Es que esta jornada coincide con el inicio del verano y las vacaciones, por lo que es común que las celebraciones sean al aire libre o a las afueras de la ciudad. En ese sentido, muchos rincones del país preparan plazas iluminadas, pesebres gigantes, y ferias o eventos culturales que ponen en valor la importancia de esta fecha.

Los pueblos más lindos de Argentina para festejar la Navidad

Capioví, Misiones

En Capioví, la Navidad se transforma en un espectáculo único, con un espíritu artesanal y decoraciones gigantes hechas a partir de material reciclado, desfiles, música y actividades familiares.

Navidad en Capioví, provincia de Misiones. Foto: X

Además, el entorno natural del pueblo ofrece diversiones para disfrutar en contacto con la naturaleza: saltos, senderos selváticos y cercanía a distintos puntos turísticos como Puerto Rico y las Cataratas del Iguazú.

Villa General Belgrano, Córdoba

El estilo alpino de la ciudad cordobesa convive con una de las programaciones navideñas más completas y atractivas del país: villancicos, mercados al aire libre y decoración europea.

Villa General Belgrano es un punto de encuentro obligado en invierno. Foto: X/@patobonato

Además, siempre es una buena idea tomarse un momento para disfrutar de una aventura en las caminatas por los bosques serranos, refrescarse en los arroyos naturales y apreciar la vista que ofrecen los hermosos miradores, que ya se convirtieron en un clásico de la región.

Chajarí, Entre Ríos

Chajarí es la joya oculta de la provincia de Entre Ríos. La Navidad se celebra con ferias, espectáculos y una ambientación luminosa que destaca su espíritu comunitario.

Chajarí, en Entre Ríos. Foto: Turismo Entre Ríos.

La ciudad es ampliamente conocida por sus termas, pero no son la única atracción. Las playas sobre el lago Salto Grande y los espacios verdes convierten la visita en una escapada perfecta.

Los tres pueblos anteriormente mencionados son opciones ideales para vivir una Navidad diferente. Más cercana, libre y natural que las de costumbre. Pero si tus días para esta fecha ya están ocupados, también podés visitarlas en Año Nuevo, o en cualquier momento del verano. Siempre estarán allí esperando para dar lo mejor de sí y brindar momentos únicos e irrepetibles.