Como estar en el 1700: el pueblo patrio en las sierras con calles empedradas y casonas históricas que hay que visitar

Con un encanto natural pocas veces vista, es uno de los lugares más antiguos de la provincia que te invita a descubrir sus secretos de más de 300 años.

En el año 2006 fue declarado Pueblo Patrio Foto: Instagram @turismolosreartes

En un rincón de las sierras de Córdoba, en el departamento Calamuchita, se encuentra uno de los pueblos más antiguos del valle que cautiva a visitantes de todo el país: Los Reartes. Además de su propuesta turística, es una verdadera joya para los amantes de la historia, ya que caminar por sus calles es transportarse al año 1714. Construcciones de anchos muros de adobe y viejas pulperías son una muestra del que pasado sigue latente.

Ubicado en el Valle de Calamuchita, a pocos kilómetros al sur del Dique Los Molinos y a 9 km al norte de la localidad de Villa General Belgrano y a 66 km de la Ciudad de Córdoba, en el año 2006 fue declarado Pueblo Patrio por la Agencia Córdoba Turismo. “Un pueblo testigo del paso de los años, tan pintoresco como auténtico”, se autodefinen.

La Pulpería “Don Segundo Sombra” de 1929 Foto: Instagram @turismolosreartes

La historia de Los Reartes

Algunos de los antiguos pueblos coloniales de la zona se originaron de las grandes estancias que fueron sucediéndose de padres a hijos, entregadas desde 1573 en adelante. Este sitio se forjó tras la división de San Lorenzo del Sauce de Francisco de Tejeda y Guzmán, en 1712. Juan de Iriarte formó la estancia Nuestra Señora de Copacabana en 1714, más conocida con el apellido de los propietarios: Iriarte, Rearte o Riarte, nombre con el que más tarde bautizaría al río y a su valle.

Un camino atravesaba la puerta de ingreso de la Capilla Inmaculada Concepción, el mismo que unía este paraje con Potrero de Garay al norte y con Santa Rosa al sur que integraban una red de postas que fueron recorridas por misioneros, comerciantes, arrieros, gauchos y ejércitos unitarios y federales en tiempos de guerras civiles. Para 1800 fueron clave para la mensajería.

Con un encanto natural pocas veces vista, es uno de los lugares más antiguos de Córdoba Foto: Instagram @turismolosreartes

Una fecha trascendental fue la del 25 de junio de 1867, ese día se vendió la última parcela de la estancia de los Iriarte. Su propietaria, Rosario Romo de Márquez, exceptuó la calle de la Iglesia para separar el núcleo del pueblo de la propiedad privada, posibilitando a los habitantes que ocupaban las casas seguir con su vida cotidiana.

En 1868 el censo nacional denominó Distrito Los Reartes a la actual población que comprendía las estancias del valle, una posta para los troperos, unos corrales de piedras y la Capilla de la Purísima. Esta situación geográfica trajo aparejada la creación de importantes instituciones oficiales como el correo, el juzgado de paz y la llamada “Posta de Carretas”.

En 1950 se constituyó la primera comisión vecinal y en 1993 se conformó la actual Comuna.

Una fecha trascendental fue la del 25 de junio de 1867 Foto: Instagram @turismolosreartes

Qué hacer en Los Reartes

Hoy el circuito histórico propone realizar un recorrido por construcciones como la Capilla Inmaculada Concepción del año de 1815, la Pulpería “Don Segundo Sombra” de 1929, o los morteros realizados por los nativos de estas tierras: los Comechingones.

Alguna de las antiguas casonas históricas, se han convertido en bellos restaurantes donde degustar comidas típicas como locro, estofados de cordero o empanadas criollas.

También tiene hermosos atractivos naturales Foto: Instagram @turismolosreartes

Con respecto a sus atractivos naturales, cuenta con dos cursos de agua con playa y diversos balnearios. Las actividades al aire libre, como el senderismo, cabalgatas o mountain bike, son casi una obligación.

Un lugar hermoso que conserva las costumbres y tradiciones intactas.