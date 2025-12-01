Un paisaje distinto, lleno de mitos y guardián de una especie en extinción: cómo es la playa de Punaluʻu en Hawái, de increíbles arenas negras

Un destino único donde las leyendas locales se combinan para explicar un paisaje tan curioso como impresionante.

Playa de Punalu’u, en Hawái. Foto: Tripadvisor

Cuando alguien piensa en playas paradisíacas se imagina un paisaje de mar cristalino, cielo despejado, un sol radiante y principalmente, arenas blancas y despejadas.

Pero esa idea del “paraíso en la Tierra” puede distar de ese último punto, porque hay lugares igualmente de bellos y que tienen una característica muy especial: arenas negras.

Se trata, por ejemplo, de la playa de Punalu’u, en Hawái, que es toda una rareza y no por ello deja de ser una belleza.

La arena negra de la playa de Punalu’u, en Hawái. Foto: Wikipedia.

¿Por qué la arena es negra en la playa de Punalu’u?

Hay una explicación del motivo por el cual estas arenas son negras y no amarronadas o blanquecinas, como lo suelen ser en la gran mayoría de las playas del mundo.

Esta arena negra de la playa de Punalu’u es así producto de la lava volcánica que fluye hacia el océano y se enfría rápidamente, lo que hace que se rompa en rocas finas y oscuras.

Justamente, este color oscuro proviene de minerales como el basalto y la magnetita, que son el resultado de la erupción y posterior erosión de rocas volcánicas.

Playa de Punalu'u, en Hawái (vista aérea). Foto: Google Earth.

Asimismo, con el tiempo, el viento y las olas desgastan estas rocas basálticas hasta convertirlas en la arena fina y brillante que se ve en la playa.

Una playa muy curiosa de Hawái

La playa de Punaluʻu no solo llama la atención por sus arenas negras, sino además que es famosa por la presencia de tortugas marinas verdes (honu) que descansan en la playa y están en peligro de extinción, por lo que los visitantes deben mantener una distancia prudencial con ellas.

Las tortugas marinas que descansan en esta playa de Hawái. Foto: Google Earth.

Y si bien no es una playa ideal para nadar, ofrece un paisaje único con palmeras y lagunas.

Su nombre da cuenta de cómo es percibida esta playa, ya que significa “manantial de inmersión”, debido a los manantiales de agua dulce que se encuentran en la zona.

Playa de Punalu'u, en Hawái. Foto: Google Earth.

Asimismo, existen algunos mitos y leyendas en torno de esta isla, como por ejemplo la creencia popular que sostiene que tomar cualquier cosa de origen volcánico, como arena o rocas, traerá mala suerte a quien lo haga.

Asimismo, esta playa cuenta con una rica historia y fue utilizada para ofrendas y ceremonias tradicionales en el pasado, lo que le transfiere un significado cultural y espiritual muy profundo para el pueblo hawaiano y un verdadero espectáculo para los turistas que desean no perderse este lugar tan particular del planeta.