Uno de los trenes más impresionantes del mundo, en Egipto: cruza el desierto a una gran velocidad mientras permite contemplar las pirámides

Con un nuevo medio de transporte que alcanza los 25 kilómetros por hora, el país africano cuenta con la sexta red de alta velocidad más extensa del mundo.

El tren que atraviesa el desierto de Egipto. Foto: Siemens Mobility.

El tren en Egipto no es simplemente un medio de transporte, es un portal hacia una experiencia cultural e histórica impresionante. Mientras muchos turistas optan por vuelos internos o micros privados para desplazarse entre las principales ciudades del país, otros buscan una alternativa más inmersiva, económica y sorprendentemente rica, entre rieles.

Subirse a un vagón ferroviario en Egipto es una de las experiencias más recomendadas del viaje, dado que no solo conecta ciudades, sino también personas y paisajes, siendo las pirámides y el desierto uno de los más memorables.

El tren que atraviesa el desierto de Egipto. Foto: Siemens Press.

Con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, este tren no solo promete reducir los tiempos de viaje, sino también ofrecer una experiencia única a los pasajeros que recorrerán la tierra africana.

Conocido como Velaro Egypt, cuenta con capacidad para casi 500 pasajeros y está diseñado para soportar las extremas condiciones del clima desértico. Equipado con avanzados sistemas de filtración y refrigeración, combina tecnología alemana de última generación con la esencia cultural de Egipto.

La línea principal, llamada Green Line, conectará El Cairo con ciudades clave como Alejandría, Ain Sokhna y Marsa Matrouh, a lo largo de más de 660 kilómetros. Este trayecto será una de las rutas más emblemáticas del mundo, integrando costa, desierto y monumentos milenarios.

El tren es el mejor medio de transporte para recorrer Egipto

Desde los bulliciosos andenes de Ramsés Station en El Cairo hasta las tranquilas estaciones de Asuán, viajar en tren por Egipto permite observar el cambio gradual del paisaje: del caos urbano a los paisajes desérticos, todo en un mismo viaje.

Velaro Egypt Foto: Siemens

Es una experiencia sin igual marcada por conversaciones espontáneas con locales, vendedores ambulantes que suben con té caliente y dulces típicos, y vistas que parecen pinturas vivas del Antiguo Egipto. Más allá del simple desplazamiento, el tren es un espejo de la sociedad egipcia actual, con sus contrastes, ritmos e innegable encanto.

Viajar en tren por Egipto es una manera única de vivir el país desde dentro. Mientras que los tours organizados llevan a los turistas por rutas predecibles y controladas, el tren ofrece una conexión directa con la vida cotidiana de los egipcios. Compartir vagón con familias locales, estudiantes o trabajadores brinda una perspectiva genuina y humana del Egipto moderno. Además, es una forma segura y económica de desplazarse largas distancias.