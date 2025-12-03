Llega Barrios a la Carta a Caballito con entrada gratis: cuándo, a qué hora y qué puestos de gastronomía habrá

Este evento, que contará con más de 20 puestos, forma parte del programa BA Capital Gastronómica del Gobierno porteño con el objetivo de visibilizar la oferta gastronómica de los distintos barrios de la Ciudad.

Barrios a la Carta. Foto: buenosaires.gob.ar

Barrios a la Carta llega a Caballito este fin de semana y el Parque Rivadavia se transformará en una feria de gastronomía. El evento, que será este sábado y domingo de 17 a 00 horas, contará con más de 20 puestos y la entrada será libre y gratuita.

El evento forma parte del programa BA Capital Gastronómica del Gobierno porteño, que tiene el objetivo de visibilizar la oferta gastronómica de los distintos barrios de la Ciudad y reforzar la identidad del barrio mediante sus restaurantes, cafés, heladerías y mercados.

Barrios a la Carta. Foto: buenosaires.gob.ar

La propuesta también tendrá shows en vivo y actividades vinculadas al concurso Recetas de Familia, una iniciativa que tiene el objetivo de transmitir de generación en generación las recetas de nuestras abuelas.

Barrios a la Carta se realizará en Parque Rivadavia, ubicado en Av. Rivadavia 4950, uno de los puntos centrales de Caballito y que se puede llegar fácil desde otros puntos de Buenos Aires.

Barrios a la Carta. Foto: buenosaires.gob.ar

Los puestos que estarán disponibles en Barrios a la Carta

Restaurantes:

Burger Couple

Centro Restaurante

Cocelia Gluten Free Bakery

Dejá la Vaca

Jalá

Koi Dumpling

Las Nonas Ramona – Petrona

Malvón

Miss Arepas

Monti Bar de Pastas y Café

Morelia Restaurant

Shami Shawarma

Shanghai Express

Zomma Tapas

Barrios a la Carta. Video: Instagram/buenosaires

Heladerías:

Altri Helados

Nucha

Un Altra Volta

Cafeterías:

Le Blé

Molina Panadería-Café

Tienda de Café

Mercados: