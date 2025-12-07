Un nuevo tranvía promete modernizar el transporte con una inversión millonaria: conectará el norte y el sur en solo 10 minutos

El plan, que podría avanzar a su fase ejecutiva a partir del segundo trimestre de 2026, se perfila como una de las intervenciones urbanas más relevantes de la última década.

Tranvía histórica en el corazón porteño. Foto: GCBA

La congestión vehicular y los extensos tiempos de traslado son desafíos cotidianos en las principales ciudades argentinas, y Rosario no es la excepción. En este contexto, el Gobierno de Santa Fe impulsa el desarrollo preliminar de un moderno sistema de tranvía urbano, una propuesta que busca renovar por completo la estructura de movilidad y ofrecer una alternativa eficiente para miles de usuarios.

El plan es que la obra conecte Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria. Con una inversión estimada que ronda los 500 millones de dólares para un trazado de aproximadamente 35 kilómetros, el proyecto prevé que el trayecto hacia el centro de la ciudad pueda completarse en menos de 10 minutos, frente a los tiempos actuales que pueden triplicarse durante las horas de mayor congestión.

El moderno tranvía urbano que llegará a una ciudad argentina. Foto: NA

La obra no requerirá túneles ni estructuras elevadas: se instalaría sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que reduce tiempos, costos y complejidad técnica.

La propuesta contempla paradas en sectores clave:

Ex Batallón 121

Museo del Deporte

Distrito Sur

La Siberia

Ingeniería

Medicina

Tribunales

HECA

Terminal de Ómnibus

Además, las alternativas de traza incluyen un ingreso por avenida Ayacucho, uno de los corredores que podría adaptarse sin expropiaciones.

Cuándo llegaría el nuevo tranvía a Rosario

Ahora, un equipo integrado por Provincia, municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana deberá trabajar en el diseño final del proyecto para definir la traza y avanzar en los estudios de factibilidad técnica y económica.

Esta situación se daría a lo largo de 2026, mientras el Gobierno provincial analiza distintas alternativas de financiamiento, que incluyen créditos internacionales y la posible participación de empresas operadoras.

La tecnología prevista permitiría acelerar los tiempos de obra: en experiencias similares alrededor del mundo, estos sistemas se construyeron en plazos de entre 18 y 24 meses.

Rosario, la ciudad que albergará el moderno tranvía urbano. Foto: NA

El secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, comentó que “el gobernador de la provincia nos pidió que pensemos en soluciones o alternativas o proyectos que tengan que ver con resolver la problemática de Rosario y la región”.

“Hoy la tecnología te permite que unidades más económicas, que consumen menos energía y que llevan menos costos de instalación, puedan tener un recorrido que nos resuelva la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”, señaló en declaraciones radiales.

Y sostuvo: “Hay créditos internacionales para esto, hay empresas que quieren venir a operarlo, hay interés, pero todo dependerá del proceso de definición de la traza y del alcance final del proyecto”.

Los impactos del futuro tranvía de Rosario

La iniciativa busca mejorar de manera directa la movilidad y, al mismo tiempo, generar un impacto económico a escala regional. Entre los principales efectos esperados se encuentran el impulso al turismo en zonas ribereñas y espacios culturales, una mayor conectividad para universidades, hospitales y áreas comerciales, y la revalorización de corredores urbanos que hoy se encuentran saturados o subutilizados.

Además, se proyecta la creación de empleo tanto en la etapa de construcción como en la futura operación del sistema ferroviario.

A nivel metropolitano, el nuevo sistema contribuiría a reducir el uso del auto particular, acortar los tiempos de traslado y facilitar una planificación más eficiente de las actividades cotidianas.