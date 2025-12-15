No está en Florianópolis: con morros y aguas cristalinas de ensueño, dónde queda la playa más bonita de Brasil

Lejos de los circuitos turísticos más concurridos, el sur de Brasil guarda destinos que combinan biodiversidad, paisajes naturales y playas de aguas calmas, ideales para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.

Praia das Palmas, en Governador Celso Ramos, Brasil. Foto: lugardeviajes.com.

Brasil es reconocido a nivel mundial por la diversidad y belleza de sus playas. Si bien en el sur del país destinos como Florianópolis y Camboriú concentran gran parte del turismo argentino, la región también alberga otros enclaves menos difundidos que se destacan por su entorno natural, su tranquilidad y una propuesta distinta a la de los centros más masivos.

Uno de estos secretos está en el estado de Santa Catarina: se trata de la península de Governador Celso Ramos. Este destino, aún alejado de las rutas turísticas masivas, cautiva a quienes buscan belleza natural, tranquilidad y una oferta de playas impecables.

Las playas de Governador Celso Ramos, en Brasil, son tranquilas y paradisíacas. Foto: Instagram / praiadepalmas.

La península de Governador Celso Ramos, un lugar donde la vegetación verde predomina por sus enormes “morros”, representa el destino ideal para quienes desean disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión, pero sin perder el acceso a servicios de calidad.

Con más de 40 playas, la costa se divide entre aquellas más frecuentadas por turistas y quienes practican deportes acuáticos, como el surf, el jet ski o el buceo, y otras más apartadas, donde el contacto con la naturaleza permanece intacto.

Praia de Palmas: la playa más bonita de Celso Ramos

De todas las playas de la península, esta se destaca como la más importante. Con aguas cálidas y cristalinas, arena fina y blanca, y una naturaleza cuidadosamente preservada, Praia das Palmas se ganó el título de “el secreto mejor guardado del sur de Brasil”.

Su enorme potencial de crecimiento en términos turísticos la convirtió en un destino de alto interés. Con casi tres kilómetros de costa, la zona que rodea a la playa ofrece una oferta variada de alojamientos, desde hoteles y posadas hasta departamentos y casas de alquiler.

Praia de Palmas, en Governador Celso Ramos, Brasil. Video: Instagram / praiadepalmas.

Además, los locales gastronómicos no se quedan atrás. Mariscos, pastas, parrilladas, cualquier opción es posible en las inmediaciones de Praia de Palmas. Con precios muy económicos y accesibilidad en los métodos de pago, la noche en este rincón escondido de Brasil promete un disfrute absoluto.

Su proximidad a islas como Grande, Trinta Reis y Praia do Arvoredo la convierten en un excelente punto de partida para explorar la zona a través de largas caminatas, una oportunidad perfecta para los amantes del trekking y el senderismo.

Otros lugares para conocer en Celso Ramos

Más allá de sus impresionantes playas, Gobernador Celso Ramos le ofrece a los turistas un patrimonio natural y cultural invaluable. La Reserva Biológica do Arvoredo, por ejemplo, alberga numerosas especies y es un santuario para delfines y otras especies marinas.

Esta reserva forma parte de la Reserva Marina de Arvoredo, un lugar imperdible para visitar en familia con el objetivo de conocer la vida marina y del ecoturismo de la zona. No obstante, los fanáticos de la historia y los datos curiosos no querrán perderse la Isla de Anhatomirim, uno de los puntos turísticos más visitados.

Praia de Palmas, en Governador Celso Ramos, Brasil. Foto: Instagram / praiadepalmas.

Con su imponente Fortaleza de Santa Cruz, construida por los portugueses en el siglo XVIII, forma parte de un conjunto de fortalezas diseñadas para proteger la bahía. Anhatomirim, además, es testigo de la historia de los colonos portugueses, que llegaron en el siglo XVIII.

La península también es hogar de otras playas más pequeñas y desconocidas. Los turistas que visitan Ganchos do Meio y sus alrededores, como Ganchos de Fora y Canto dos Ganchos, se encuentran con playas tranquilas, barcos pesqueros coloridos y una oferta de alojamiento y gastronomía local.

Los más aventureros también pueden explorar sitios como Tinguá, una playa accesible solo a pie, o la exótica Isla de Arvoredo, cubierta por una imponente selva. Este paraíso natural es también un lugar ideal para los buceadores, quienes se sienten atraídos por estas aguas apartadas de los turistas.

Praia de Palmas, en Governador Celso Ramos, Brasil. Foto: Instagram / praiadepalmas.

Por último, para quienes disfrutan del avistamiento de fauna, la Praia da Bahía dos Golfinhos es un lugar imperdible. Allí, se pueden ver delfines tucuxi, conocidos por su comportamiento amigable, que acompañan a los turistas que navegan en los barcos de excursión.

Cómo llegar a Governador Celso Ramos, en Brasil