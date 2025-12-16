Como la Feria del Libro: Mar del Plata recibirá MarPlaneta 2026, el mayor festival literario de la Costa Atlántica con entrada gratuita

La programación reunirá a una destacada nómina de escritores y referentes del pensamiento y la cultura contemporánea, entre ellos Gabriel Rolón, Darío Sztajnszrajber, Daniel López Rosetti, Guillermo Martínez, Jorge Fernández Díaz, Hugo Alconada Mon, Florencia Canale y Alexandra Kohan.

Feria del Libro. Foto: NA

La ciudad de Mar del Plata se prepara para recibir MarPlaneta 2026, el Festival Literario más importante de la Costa Atlántica, una propuesta que combina literatura y artes performáticas y que tendrá como eje central a los libros y sus autores, acompañados por música en vivo, DJ sets, talleres, experiencias gastronómicas y contenidos audiovisuales.

MarPlaneta 2026 llega a Mar del Plata: todos los detalles del evento

Con entrada libre y gratuita, el festival se desarrollará en el Centro de Creación Chauvín los días 5 y 6 de enero y 2 y 3 de febrero, en el horario de 18 a 0.

La programación reunirá a una destacada nómina de escritores y referentes del pensamiento y la cultura contemporánea, entre ellos Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.

Gabriel Rolón estará en MarPlaneta 2026. Foto: Instagram @gabriel.rolon

El concepto de MarPlaneta apunta a expandir la experiencia de lectura y llevarla más allá del formato tradicional, integrando distintas expresiones sensoriales en un mismo espacio.

La propuesta incluye presentaciones de libros, charlas, firmas de autores, talleres y espacios de lectura, en diálogo permanente con la música, la gastronomía y el lenguaje audiovisual.

“Creemos fundamental brindar un espacio libre y gratuito con una amplia propuesta de presentaciones, charlas, talleres, firmas y espacios de lectura, de la mano de nuestros autores, donde los amantes de los libros y de la cultura en general puedan convocarse y compartir una experiencia enriquecedora”, señaló María Estomba, directora de Marketing y Comunicación de Grupo Planeta.

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

Con una programación que se despliega a lo largo del verano, MarPlaneta 2026 busca consolidarse como un punto de encuentro cultural clave en la agenda estival y reafirmar a Mar del Plata como un escenario privilegiado para la literatura y el pensamiento contemporáneo.

Agenda Literaria de MarPlaneta 2026

Lunes 5 de enero

Adrián Lakerman – Juan José Becerra

Darío Sztajnszrajber

Martes 6 de enero

Diego Sztulwark

Florencia Canale

Florencia Sichel

Adriana Riva – Fabián Casas

Lunes 2 de Febrero

Daniel Mecca – Guillermo Martínez

Alexandra Kohan – Martín Kohan

Hugo Alconada Mon – Jorge Fernández Díaz

Martes 3 de Febrero

Osvaldo Gross – Nico Artusi

Daniel López Rosetti

Gabriel Rolón – Cynthia Wila

Florencia Dapiaggi - Agustina Buera

MarPlaneta 2026. Foto: NA.

Con entrada libre y una programación pensada para todo público, MarPlaneta 2026 se perfila como una cita imperdible para lectores, autores y curiosos, y promete convertir a Mar del Plata en un punto de encuentro clave para la cultura y la literatura en la Costa Atlántica.