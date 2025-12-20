A menos de una hora de CABA: la playa privada con aguas cristalinas que es furor para el verano 2026

Ubicada en el partido de Pilar, este sitio se presenta como una opción ideal para escapar del calor sin viajar largas distancias. Además de espacios para relajarse, el complejo suma wakeboard y servicios gastronómicos para pasar el día completo.

Sharewood, una playa privada ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Foto: Instagram / sharewoodpilar.

A medida que el verano 2026 se aproxima, las opciones para escapar del calor de la Ciudad de Buenos Aires empiezan a ganar protagonismo. No todos pueden, o quieren, planificar vacaciones extensas, y en ese contexto, las escapadas cortas a destinos cercanos se transforman en una alternativa cada vez más valorada.

Entre ellas, Sharewood se posiciona como una propuesta diferente, pensada para quienes buscan descanso, naturaleza y actividades recreativas sin recorrer largas distancias.

Sharewood, una playa privada ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Foto: Instagram / sharewoodpilar.

Ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, esta playa privada se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital y ofrece una experiencia que combina elementos de balneario con comodidades propias de un complejo recreativo.

El predio, de más de dos hectáreas, fue diseñado para simular un entorno costero, con una extensa playa artificial y una laguna de aguas cristalinas que se convierte en el principal atractivo durante los días de calor.

Sharewood, una playa privada ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Foto: Instagram / sharewoodpilar.

El espacio invita a bajar el ritmo. Reposeras distribuidas estratégicamente, palmeras que aportan sombra natural, decks de madera y sectores de descanso permiten elegir cómo pasar la jornada, ya sea tomando sol, leyendo o simplemente disfrutando del paisaje.

Uno de los puntos más destacados del complejo es su oferta gastronómica y de servicios. Los paradores y el bar al aire libre funcionan como espacios de encuentro, especialmente hacia el final de la tarde, cuando el atardecer se convierte en un espectáculo y muchos optan por cerrar el día con una bebida o algo para comer. Esta combinación de naturaleza, servicios y cercanía explica por qué el lugar se volvió una opción cada vez más elegida.

Sharewood, una playa privada ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Foto: Instagram / sharewoodpilar.

Para quienes buscan sumar movimiento y diversión, Sharewood también propone actividades acuáticas. El wakeboard se destaca como una de las experiencias más convocantes, ideal tanto para quienes ya practican deportes de este tipo como para quienes desean probar algo nuevo. Esta actividad requiere reserva previa y suele ser una de las más demandadas, especialmente los fines de semana.

Sharewood, una playa privada ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Foto: Instagram / sharewoodpilar.

Cómo llegar a Sharewood, en Pilar

El acceso es otro de los grandes puntos a favor. Desde la Ciudad de Buenos Aires, solo es necesario tomar la Panamericana, ramal Pilar, y continuar hasta Villa Rosa. En condiciones normales, el viaje puede realizarse en menos de una hora, lo que convierte a Sharewood en una opción viable incluso para una escapada de un solo día.