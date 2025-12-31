El viaje en tren más espectacular del mundo: el trayecto que permite ver auroras boreales de ensueño

Un paquete -que incluye el billete de tren, bebidas calientes, un snack dulce y consejos para obtener las mejores fotos nocturnas- es indispensable para ver el deslumbrante fenómeno luminoso.

El Northern Lights Train permite ver en primera persona las auroras boreales. Foto: Visit Norway

Las auroras boreales son un fenómeno luminoso que aparecen en el cielo cerca de los polos cuando las partículas del Sol chocan con la atmósfera. Básicamente, es como si el cielo hiciera un show de neón natural. Un espectáculo imperdible que puede ser experimentado simplemente pagando un pasaje de tren.

Una pequeña ciudad del norte de Noruega, llamada Narvik, propone el Northern Lights Train, una experiencia nocturna que recorre la histórica línea de Ofoten, lejos de cualquier rastro de contaminación lumínica, para aumentar las chances de ver la aurora boreal en todo su esplendor.

El recorrido es increíble: son tres horas avanzando por un sendero entre montañas nevadas que parecen de cuento, en pleno silencio ártico, mientras el cielo oscuro empieza a teñirse de amarillos, verdes, violetas y rojos gracias a las espectaculares auroras boreales.

Guías locales acompañan el trayecto, explican cómo se forman las auroras y ayudan a leer el cielo para encontrar los mejores momentos de observación.

Durante el trayecto, los vagones ofrecen grandes ventanales panorámicos, pensados para mirar tanto el paisaje nevado como el cielo nocturno, y tener la sensación de estar en una cápsula luminosa que se desliza en medio de la oscuridad ártica.

Un viaje a Noruega, una experiencia imperdible para los amantes de las auroras boreales

Específicamente en la ciudad de Narvik, Noruega es un polo turístico para aquellos que desean ver de cerca uno de los fenómenos naturales más excéntricos del mundo.

Es que la urbe tiene además buena infraestructura turística, con gran variedad de hoteles, restaurantes y conexiones por avión, tren y ruta. Eso permite combinar la salida nocturna en el Northern Lights Train con días de esquí, por ejemplo, excursiones con raquetas de nieve o simplemente paseos tranquilos contemplando el fiordo.

Para quien tiene la oportunidad de poder viajar desde el hemisferio sur, es un punto estratégico suficientemente al norte como para tener cielos muy activos con altas probabilidades de lograr ver auroras, sumado a servicios modernos, seguros, organizados y con infraestructura que facilitan la experiencia.