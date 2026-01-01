Cómo es el histórico pueblito de Córdoba con una guitarra natural única: se ve desde el espacio y fue fotografiada por la NASA

Estancia La guitarra. Foto: Google Maps.

La Argentina cuenta con rincones verdaderamente sorprendentes y uno de ellos está en Córdoba: se trata de General Levalle, un pueblito rodeado de naturaleza donde, visto desde las alturas, aparece una impactante guitarra natural. Esta formación, fotografiada por la NASA, no solo deslumbra por su belleza, sino también por la historia de amor que la mantiene viva en el paisaje.

Ubicada en el extremo sur de la provincia, a unos 20 kilómetros de General Levalle, la guitarra puede observarse claramente desde el cielo. Fue creada con más de 7.000 árboles, plantados estratégicamente para dar forma a este símbolo gigante que hoy se convirtió en un espectáculo visual único y en uno de los secretos mejor guardados de Córdoba.

Estancia la guitarra. Foto: X/gui10road

La historia de General Levalle

General Levalle está ubicado en el sur de la provincia de Córdoba, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, en un punto estratégico donde se cruzan la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 10. Forma parte de la región de la Pampa Húmeda y se encuentra a 380 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Antes de la llegada de los españoles, la zona estaba habitada por pueblos originarios pampas. Con el paso del tiempo y tras procesos de desplazamiento y campañas militares a fines del siglo XIX, el territorio quedó integrado al avance del Estado nacional.

General Levalle, el histórico pueblito de Córdoba con una guitarra natural única en el mundo. Foto: Instagram @municipalidadgenerallevalle

El origen del pueblo se remonta a la llegada del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, a comienzos de la década de 1890. Alrededor de la estación km 536 se formó el primer caserío, que creció rápidamente con la llegada de inmigrantes europeos. General Levalle fue fundado oficialmente el 7 de julio de 1903, fecha que hoy se conmemora junto al 9 de julio.

Qué hacer en General Levalle

Visitar la Iglesia Parroquial

Ubicada frente a la Plaza San Martín, en el triángulo que forman las calles Moreno, Mitre y la avenida Roca, la iglesia es uno de los edificios más representativos del pueblo. De estilo romano —con algunas modificaciones en su estructura original—, es un punto central de la vida local. Cada 30 de agosto se celebra allí la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de General Levalle.

Recorrer el Museo y Archivo Histórico

Inaugurado en 1993, este espacio conserva piezas y documentos que permiten conocer los orígenes del pueblo y la historia de la región de los fortines. Es una parada ideal para entender el pasado ferroviario y rural de la zona. Se encuentra en Avenida Roca 222.

General Levalle, el histórico pueblito de Córdoba con una guitarra natural única en el mundo. Foto: Municipios y comunas.

Conocer la Línea de Fortines

A unos 20 o 30 kilómetros de la localidad se pueden visitar los vestigios de antiguos fortines construidos entre 1869 y 1872, que formaron parte del sistema defensivo de la región. Entre los más destacados se encuentran El Árbol, La Ramada y Sauceros, ideales para una excursión histórica y al aire libre.

La historia de la guitarra natural que mantiene viva una historia de amor

Esta guitarra no es de madera ni está hecha para tocar melodías, sino para mantener viva una historia de amor muy emocionante y profunda. La estancia La Guitarra fue creada por el productor agropecuario Pedro Ureta para homenajear a su esposa, Graciela Yraizoz, que era fanática de la música y la naturaleza.

Estancia La guitarra. Foto: Google Maps.

Cómo surgió la estancia La Guitarra

Esta guitarra de 24 hectáreas surgió para homenajear a Graciela, una mujer emprendedora y fanática de la música, quien soñaba con vivir en el lugar perfecto junto a Pedro y sus hijos.

La estancia La Guitarra es un homenaje a la historia de amor de Pedro y Graciela Foto: redes sociales.

Este campo en forma de guitarra surgió en su mente durante un vuelo en Buenos Aires. Sin embargo, un aneurisma cerebral terminó con la vida de Graciela, a sus 25 años, en 1977, dejando en profunda tristeza a Pedro.

Sin embargo, su fallecimiento no impidió que su sueño se hiciera realidad. El productor agropecuario, junto a sus cuatro hijos, comenzó a plantar árboles en honor a Graciela, dando forma al instrumento musical. Con sus 2.500 metros de largo y 400 de ancho, la figura logró resistir todo tipo de inclemencias climáticas, desde tornados hasta granizo.

Estancia La guitarra. Foto: Google Maps.

En 2019, Pedro Ureta murió a sus 79 años y sus hijos, Ignacio, María Julia, Soledad y Ezequiel, son los encargados de mantener la estancia La guitarra.

“Creó un pedazo de arte terrestre para que pudiera verse desde un avión. Resulta que también es visible desde el espacio”, describió la NASA cuando fotografió la estancia en varias oportunidades entre el 2007 y 2014.

Foto de la estancia La guitarra tomada por la NASA. Foto: NASA

Cómo llegar a la estancia desde Río Cuarto y Córdoba capital

La estancia La Guitarra se encuentra en la zona rural de General Levalle, sobre la ruta provincial 10. Del pueblo está a más de 20 kilómetros.

Desde Río Cuarto está a 128 kilómetros y se puede llegar por la Ruta Provincial 35 hasta Malena y después ir por la 24 hasta Adelia María y tomar la ruta 10. La distancia con la Capital de la Provincia es de más de 340 kilómetros.