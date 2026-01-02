Carnaval de Gualeguaychú 2026: cómo conseguir entradas y todas las fechas del clásico espectáculo del verano

La fiesta comenzará a partir del 3 de enero en el Corsódromo José Luis Gestro y promete once noches inolvidables. Cuáles son los pasos a seguir para obtener la entrada y quiénes son los que ingresan gratis.

Carnaval de Gualeguaychú

Vuelve el Carnaval de Gualeguaychú para celebrar otro verano con grandes celebraciones, turismo y, sobre todo, mucha diversión. La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Carnaval comenzará este sábado 3 de enero en el Corsódromo José Luis Gestro.

Este tradicional espectáculo, considerado como el más grande a cielo abierto de la Argentina, se desarrollará todos los sábados del verano y tendrá fechas inclusive durante el feriado XXL de Carnaval, el 15 y 16 de febrero. Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden ser adquiridas de forma online y presencial.

Cuándo será el fin de semana XXL de Carnaval en 2026. Foto: Prensa Carnavales de Gualeguaychú

En esta entrega, competirán cuatro comparsas con más de mil integrantes en escena y una puesta que combina carrozas imponentes, coreografías y vestuarios de lujo confeccionados totalmente a mano. Este espectáculo atrae a miles de turistas no solamente argentinos, sino que de otros países también, ya que es considerado la mayor fiesta desplegada a cielo abierto en el país.

La fiesta se extenderá a lo largo de 11 noches:

Enero: sábados 3, 10, 17, 24 y 31.

Febrero: sábados 7, 14, 21 y 28.

Feriado de Carnaval: domingo 15 y lunes 16 de febrero

Durante cada jornada, las comparsas desfilarán con temáticas originales, más de 12 carrozas, alrededor de 50 mil plumas y una propuesta artística que incluye música en vivo y una explosión de color sobre la pasarela.

Carnaval de Gualeguaychú (NA)

Carnaval de Gualeguaychú 2026: cómo comprar las entradas

Las entradas pueden adquirirse de las siguientes maneras:

Venta presencial : en las boleterías del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 y los sábados: de 9 a 13

Venta online: a través de la plataforma All Access.

La Comisión Directiva del Carnaval dispuso un abono exclusivo para residentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano. El paquete incluye nueve noches por un valor de $120.000 y estará disponible hasta el 3 de enero. Este combo especial busca garantizar que los vecinos puedan disfrutar del evento más importante de la ciudad durante toda la temporada.

Carnaval de Gualeguaychu.

Las personas con discapacidad podrán disfrutar del Carnaval de Gualeguaychú gratis

Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán ingresar al Corsódromo para disfrutar del Carnaval del País 2026 de forma totalmente gratuita. Si el CUD consigna acompañante por movilidad reducida, el acompañante tendrá la entrada totalmente bonificada.

Por otro lado, si se consigna acompañante sin movilidad reducida, el acompañante abonará el 50% de la entrada general. En el caso de no figurar un acompañante, se deberá abonar la entrada general completa.